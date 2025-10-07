Масштабы уклонения от мобилизации ужасают: новые "схемы для уклонистов"

Уклонение от мобилизации набирает обороты в Украине. Несмотря на ликвидацию разных схем для уклонистов, появляются новые. В СБУ сообщили, что заблокировали 6 новых подобных схем. Среди задержанных — бывший чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений.

Мобилизация. Иллюстративное фото

Схемы работали в разных регионах Украины — разоблачили 14 организаторов. Они предлагали свои "услуги" за сумму от 1,5 до 13 тыс. долларов США.

В Киеве бывший главный специалист секретариата Кабмина и заместитель декан столичного университета за деньги устраивали уклонистов преподавателями вуза.

В Черкасской области сообщили о подозрении доценту кафедры местного университета. По данным СБУ, она снимала уклонистов с розыска в ТЦК и помогала "списаться" с военного учета на основании фиктивных диагнозов. Также в Черкасской области разоблачен 27-летний администратор ТГ-канала на распространении геолокации ТЦК на территории Каневского района.

В Хмельницкой области задержан заведующий отделением психиатрической больницы – член экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывший МСЭК). Фигурант за деньги организовывал военнообязанным псевдогоспитализацию, чтобы оформить "статус" непригодных к военной службе.

В Кропивницком злоумышленники подвозили своих клиентов в одну из приграничных областей Украины и переправляли их в одно из государств ЕС вне КПП.

В Житомире фигуранты оформляли уклонистам документы, разрешающие выезд за границу. Необходимые документы оформляли через знакомых врачей и должностных лиц ТЦК.

Всем задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1.

ч. 3 ст. 332.

ч. 3 ст. 368.

ч. 3 ст. 369-2.

Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько стоило уклонение от мобилизации в Киеве.



