logo

BTC/USD

123845

ETH/USD

4707.31

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Масштабы уклонения от мобилизации ужасают: новые "схемы для уклонистов"
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабы уклонения от мобилизации ужасают: новые "схемы для уклонистов"

К одной из схем уклонения от мобилизации был причастен экс-чиновник Кабмина

7 октября 2025, 17:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Уклонение от мобилизации набирает обороты в Украине. Несмотря на ликвидацию разных схем для уклонистов, появляются новые. В СБУ сообщили, что заблокировали 6 новых подобных схем. Среди задержанных — бывший чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведений.

Масштабы уклонения от мобилизации ужасают: новые "схемы для уклонистов"

Мобилизация. Иллюстративное фото

Схемы работали в разных регионах Украины — разоблачили 14 организаторов. Они предлагали свои "услуги" за сумму от 1,5 до 13 тыс. долларов США.

В Киеве бывший главный специалист секретариата Кабмина и заместитель декан столичного университета за деньги устраивали уклонистов преподавателями вуза.

В Черкасской области сообщили о подозрении доценту кафедры местного университета. По данным СБУ, она снимала уклонистов с розыска в ТЦК и помогала "списаться" с военного учета на основании фиктивных диагнозов. Также в Черкасской области разоблачен 27-летний администратор ТГ-канала на распространении геолокации ТЦК на территории Каневского района.

В Хмельницкой области задержан заведующий отделением психиатрической больницы – член экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывший МСЭК). Фигурант за деньги организовывал военнообязанным псевдогоспитализацию, чтобы оформить "статус" непригодных к военной службе.

В Кропивницком злоумышленники подвозили своих клиентов в одну из приграничных областей Украины и переправляли их в одно из государств ЕС вне КПП.

В Житомире фигуранты оформляли уклонистам документы, разрешающие выезд за границу. Необходимые документы оформляли через знакомых врачей и должностных лиц ТЦК.

Всем задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1.

  • ч. 3 ст. 332.

  • ч. 3 ст. 368.

  • ч. 3 ст. 369-2.

Фигурантам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько стоило уклонение от мобилизации в Киеве.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-zablokuvaly-6-novykh-skhem-dlia-ukhyliantiv-sered-zatrymanykh-eksposadovets-kabminu-ta-kerivnytstvo-vyshchykh-navchalnykh-zakladiv
Теги:

Новости

Все новости