Главная Новости Общество Скандалы "Пощады не ждите": в ТЦК в отчаянии спрогнозировали катастрофу для украинцев
НОВОСТИ

"Пощады не ждите”: в ТЦК в отчаянии спрогнозировали катастрофу для украинцев

В Киевском областном ТЦК и СП предупредили украинцев, что будет, если упадет фронт

8 октября 2025, 22:37
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Скандалы с военными ТЦК возникают постоянно. В сети интернет распространяются видео силовой мобилизации. Существуют даже Telegram-каналы, призывающие бороться с ТЦК.

"Пощады не ждите”: в ТЦК в отчаянии спрогнозировали катастрофу для украинцев

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Киевском областном ТЦК и СП отреагировали на опрос на одном из таких каналов.

”Пощады не ждите”: в ТЦК в отчаянии спрогнозировали катастрофу для украинцев - фото 2

"Посмотрите, какой опрос проводит вот эта ФСБшная помойка! Какой выбор она нам предлагает! И этот Telegram-канал просто забит видео, где группы оповещения возятся с гражданскими. Из него спокойно можно полный метр смонтировать, который так и будет называться: Стоп ТЦК! И что на выходе? Какое желание возникает у того, кто проходит этот опрос, кто смотрит весь этот хлам? Может, защищать Украину? Сопротивляться россиянам? Подниматься на борьбу против них? Взращивать свое украинское государство? Нет. Единственное, что здесь приходит в голову — бежать или сдаваться”, — значили в ТЦК.

В терцентре призвали украинцев не смотреть никогда эти видео с "бусификацией". Также военные терцентра призывают не снимать и распространять их.

"Ибо, если сегодня оккпанты превратят нас в овец, то завтра они будут резать нас как свиней. Поэтому, берегите ТЦК, помогайте ТЦК, содействуйте им и заботьтесь о них. Они единственные, кто сегодня действительно наполняет боевые подразделения, единственные полноценно комплектующие ВСУ. Ведь если остановится мобилизация и фронт упадет – пощады не ждите!”, — резюмировали в Киевском областном ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине постоянно возникают новые схемы уклонения от мобилизации. В СБУ сообщили, что заблокировали 6 новых подобных схем.



Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KQC33AwbDcnKMoGawtHQB5kSsbswr8MPXHicAUKRuNLHECRSEpA6PD1quuLRdwb8l&id=61569532123563&locale=ru_RU
