Скандал с ТЦК в Киеве: как в терцентре объяснили ужасные условия содержания мобилизованных

На днях в сети интернет распространялась информация об ужасных условиях содержания мобилизованных на одном из сборных пунктов в Киеве. В Киевском городском ТЦК отреагировали на видео.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В терцентре заявили, что в сети распространяется дезинформация о сборном пункте города Киева, где речь идет о якобы ужасных условиях пребывания мобилизованных лиц. Отметили, что на фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, нет никакого подтверждения, что это именно он.

Также в терцентре посоветовали гражданам проявить сознание и убирать последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя Вооруженные Силы Украины.

"Вместе с тем подчеркиваем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "гостиница — люкс". Ведь деньги, которые выделяются на Силы Обороны Украины, в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты", — подчеркнули в ТЦК.

В столичном терцентре призвали граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, обезображенных и манипулятивных сообщений.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с военными ТЦК возникают постоянно. В сети интернет распространяются видео силовой мобилизации. Существуют даже Telegram-каналы, призывающие бороться с ТЦК. В Киевском областном ТЦК и СП отреагировали на опрос на одном из таких каналов. Заявили, если не помогать ТЦК, то последствия будут ужасающими.