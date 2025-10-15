logo

BTC/USD

111463

ETH/USD

4057.11

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Скандал с ТЦК в Киеве: как в терцентре объяснили ужасные условия содержания мобилизованных
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал с ТЦК в Киеве: как в терцентре объяснили ужасные условия содержания мобилизованных

В Киевском городском терцентре отреагировали на скандал с ужасными условиями содержания мобилизованных

15 октября 2025, 16:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На днях в сети интернет распространялась информация об ужасных условиях содержания мобилизованных на одном из сборных пунктов в Киеве. В Киевском городском ТЦК отреагировали на видео.

Скандал с ТЦК в Киеве: как в терцентре объяснили ужасные условия содержания мобилизованных

Мобилизация. Иллюстративное фото

В терцентре заявили, что в сети распространяется дезинформация о сборном пункте города Киева, где речь идет о якобы ужасных условиях пребывания мобилизованных лиц. Отметили, что на фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, нет никакого подтверждения, что это именно он.

Также в терцентре посоветовали гражданам проявить сознание и убирать последствия своей жизнедеятельности в местах общего пользования, а не фотографировать и выдавать фото за сборный пункт, тем самым дискредитируя Вооруженные Силы Украины.

"Вместе с тем подчеркиваем, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок. Действительно, условия здесь не класса "гостиница — люкс". Ведь деньги, которые выделяются на Силы Обороны Украины, в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты", — подчеркнули в ТЦК.

В столичном терцентре призвали граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, обезображенных и манипулятивных сообщений.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с военными ТЦК возникают постоянно. В сети интернет распространяются видео силовой мобилизации. Существуют даже Telegram-каналы, призывающие бороться с ТЦК. В Киевском областном ТЦК и СП отреагировали на опрос на одном из таких каналов. Заявили, если не помогать ТЦК, то последствия будут ужасающими.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/KyivMTCK/posts/pfbid02LPdyqfnnfZq8Nubptguamqkwye6QVJwebqfoHMU6Gjprc4Yy3BGQ668bfAwpzpF1l
Теги:

Новости

Все новости