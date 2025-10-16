logo

Главная Новости Общество происшествия Масштабы уклонения от мобилизации угрожающие: разоблачили новые "схемы для уклонистов"
commentss НОВОСТИ Все новости

Масштабы уклонения от мобилизации угрожающие: разоблачили новые "схемы для уклонистов"

Новые "схемы для уклонистов": в разных регионах Украины задержали 20 организаторов

16 октября 2025, 17:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине разоблачили еще 20 организаторов схем уклонения от мобилизации. В Службе безопасности Украины сообщили, что фигуранты за суммы от 3 до 14 тыс. долларов помогали военнообязанным избежать призыва. Незаконные схемы разоблачили в разных регионах Украины.

Масштабы уклонения от мобилизации угрожающие: разоблачили новые "схемы для уклонистов"

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Черниговской области два местных жителя помогали уклонистам "поступить" в один из вузов. Еще один фигурант устраивал клиентов на местное предприятие критической инфраструктуры для получения бронирования.

В Киеве врач-рентгенолог и медсестра продавали справки о плохом здоровье, которые позволяли "списать" военнообязанных с военного учета.

В Прикарпатье пять работников транспортной компании оформляли военнообязанных водителями международных рейсов. Это давало возможность беспрепятственного выезда за границу.

В Уманском районе Черкасской области специалист земельного отдела горсовета, вместе с врачом-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фиктивные медицинские справки для отсрочки от призыва.

На Закарпатье три фигуранта показывали мужчинам призывного возраста маршруты побега по лесным тропам в ЕС в обход КПП.

В Луцке трое местных жителей дома подрабатывали военно-учетные и медицинские документы для уклонения от мобилизации.

В Одессе врач-хирург из военно-медицинского центра продавал фиктивные выводы об инвалидности действующим военнослужащим.

В СБУ сообщили, что всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой);

  • ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Подозреваемым грозит наказание – до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как в Киевском городском ТЦК объяснили ужасные условия содержания мобилизованных.



