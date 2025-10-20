Зеленский уже определился: будет ли продлено военное положение и мобилизация

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Это будет уже 17-е такое голосование украинского парламента с начала полномасштабного вторжения России.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Соответствующие законопроекты обнародованы на сайте Верховной Рады в понедельник, 20 октября.

В случае принятия, военное положение и мобилизацию продлят с 5 ноября 2025 еще на 90 дней. То есть, до февраля 2026 года. В настоящее время документы прорабатываются в комитете.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине разоблачили еще 20 организаторов схем уклонения от мобилизации. В Службе безопасности Украины сообщили, что фигуранты за суммы от 3 до 14 тыс. долларов помогали военнообязанным избежать призыва. Незаконные схемы разоблачили в разных регионах Украины.

В Черниговской области два местных жителя помогали уклоняющимся "поступить" в один из вузов. Еще один фигурант устраивал клиентов на местное предприятие критической инфраструктуры для получения бронирования.

В Киеве врач-рентгенолог и медсестра продавали справки о плохом здоровье, которые позволяли "списать" военнообязанных по военному учету.

В Прикарпатье пять работников транспортной компании оформляли военнообязанных водителями международных рейсов. Это давало возможность беспрепятственного выезда за границу.

В Уманском районе Черкасской области специалист земельного отдела горсовета, вместе с врачом-офтальмологом, членом ВЛК, продавали фиктивные медицинские справки для отсрочки от призыва.

