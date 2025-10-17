На Україну знову чекає провал з мобілізацією: що про це говорить

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Перший провал мобілізаційних планів трапився у 2023 році, коли суспільству оголосили про каву у Криму, практично, як вирішену справу і суспільство подумало, що кава у Криму може відбутися без нього. Що є якісь "наші котики", яким в кайф воювати, спати з мишами, роками не бачити дітей, а воно, суспільство, може нарешті видихнути і жити своє життя. Про це розповів блогер, політичний оглядач Сергій Марченко.
Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел
Блогер продовжує, другий провал мобілізаційних планів відбувся весною цього року. Його багато хто бачив на власні очі вже з лав армії.
Він продовжує, зараз спостерігаємо третій захід на "мир". Народні обранці розказують нам про "мир", говорять, що володіють 100% перевіреною інформацією. З’явилася навіть на екранах Юлія Тимошенко, яка теж розказує за мир. Тепер Трамп розказує про "чудову" розмову з путіним і "мир". Але так само, як і раніше, миру немає. Окупанти наступають, а суспільство чекає миру.
Читайте також на порталі "Коментарі" — на Київському міжнародному економічному форумі очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав похмурий прогноз щодо безпеки України. За його словами, у найближчі роки країні навряд чи варто очікувати "абсолютно мирного, беззагрозливого життя".
Кирило Буданов розповів, що українцям не варто сподіватися на беззагрозиливе життя в країні у найближчі роки. Очільник ГУР пояснив, що йдеться не про постійні бойові дії, а про нову реальність, в якій суспільство має бути готове до "відсічі" в будь-який момент.