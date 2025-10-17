На Україну знову чекає провал з мобілізацією: що про це говорить

Перший провал мобілізаційних планів трапився у 2023 році, коли суспільству оголосили про каву у Криму, практично, як вирішену справу і суспільство подумало, що кава у Криму може відбутися без нього. Що є якісь "наші котики", яким в кайф воювати, спати з мишами, роками не бачити дітей, а воно, суспільство, може нарешті видихнути і жити своє життя. Про це розповів блогер, політичний оглядач Сергій Марченко.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Блогер продовжує, другий провал мобілізаційних планів відбувся весною цього року. Його багато хто бачив на власні очі вже з лав армії.

"Прийшов Трамп і пообіцяв мир за три дні. Потім за тиждень, потім за місяць, потім колись. Українці чекали миру, слідкували за "перемовинами", а окупанти наступали на фронті", – зазначив Сергій Марченко.

Він продовжує, зараз спостерігаємо третій захід на "мир". Народні обранці розказують нам про "мир", говорять, що володіють 100% перевіреною інформацією. З’явилася навіть на екранах Юлія Тимошенко, яка теж розказує за мир. Тепер Трамп розказує про "чудову" розмову з путіним і "мир". Але так само, як і раніше, миру немає. Окупанти наступають, а суспільство чекає миру.

"Це небезпечний трек. Нам потрібен мир. Але розмови про мир не наближають мир. Вони наближають нашу поразку. Бо ще нікому не приносили користі завищені очікування. Вони завжди приносять тільки розчарування, апатію, відчай. Які б не були новини з Вашингтону, результати війни робляться на полі бою", – наголосив Сергій Марченко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Київському міжнародному економічному форумі очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав похмурий прогноз щодо безпеки України. За його словами, у найближчі роки країні навряд чи варто очікувати "абсолютно мирного, беззагрозливого життя".

Кирило Буданов розповів, що українцям не варто сподіватися на беззагрозиливе життя в країні у найближчі роки. Очільник ГУР пояснив, що йдеться не про постійні бойові дії, а про нову реальність, в якій суспільство має бути готове до "відсічі" в будь-який момент.



