Буданов озвучив похмуре попередження: до чого слід готуватися Україні

На Київському міжнародному економічному форумі очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав похмурий прогноз щодо безпеки України. За його словами, у найближчі роки країні навряд чи варто очікувати "абсолютно мирного, беззагрозливого життя".

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Кирило Буданов розповів, що українцям не варто сподіватися на беззагрозиливе життя в країні у найближчі роки. Очільник ГУР пояснив, що йдеться не про постійні бойові дії, а про нову реальність, в якій суспільство має бути готове до "відсічі" в будь-який момент.

"Чи проблема, чи щастя в тому, що у нашому суспільству доведеться усвідомити, що абсолютно мирного, беззагрозливого життя у найближчі роки наврядчи буде", — сказав Буданов.

Керівник ГУР згадав поняття, що отримало в українському дискурсі кілька назв від "ізраїлізації" до "сталевого дикобраза", як образ майбутньої оборонної стратегії. За його словами, це не політичний лозунг, а бачення того, як має виглядати національна стійкість.

"Я не маю на увазі, що ми буде постійно воювати. Але те, що ми маємо бути готові до відсічі, в тому числі до збройної відсічі, у будь-який момент. З цим доведеться жити: ізраїлізація, "сталевий дикобраз" чи "дикий їжак". Головне, що ми вкладаємо у цей сенс. Чи насправді ми йдемо до цього, чи це тільки візія? Це питання відкрите", — додав Буданов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що нардеп прогнозує швидке припинення бойових дій в Україні. Назвав дату, коли можуть перестати стріляти.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі назвали "винного", який нібито змушує Путіна продовжувати війну проти України.