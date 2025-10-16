Буданов озвучив похмуре попередження: до чого слід готуватися Україні

Рубрики
На Київському міжнародному економічному форумі очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов дав похмурий прогноз щодо безпеки України. За його словами, у найближчі роки країні навряд чи варто очікувати "абсолютно мирного, беззагрозливого життя".
Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел
Кирило Буданов розповів, що українцям не варто сподіватися на беззагрозиливе життя в країні у найближчі роки. Очільник ГУР пояснив, що йдеться не про постійні бойові дії, а про нову реальність, в якій суспільство має бути готове до "відсічі" в будь-який момент.
Керівник ГУР згадав поняття, що отримало в українському дискурсі кілька назв від "ізраїлізації" до "сталевого дикобраза", як образ майбутньої оборонної стратегії. За його словами, це не політичний лозунг, а бачення того, як має виглядати національна стійкість.
