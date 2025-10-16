logo_ukra

Нардеп прогнозує швидке припинення бойових дій в Україні: коли можуть перестати стріляти
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардеп прогнозує швидке припинення бойових дій в Україні: коли можуть перестати стріляти

Юрій Камельчук заявив, що бойові дії в Україні можуть зупинити до Різдва, якщо відбудеться зустріч Трампа, Зеленського та Путіна.

16 жовтня 2025, 10:43
Автор:
avatar

Slava Kot

Україна може побачити зупинку бойових дій уже до кінця 2025 року. Про це заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук. За його словами, шанс на перемир’я з’явиться, якщо у листопаді відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Нардеп прогнозує швидке припинення бойових дій в Україні: коли можуть перестати стріляти

Юрій Камельчук прогнозує припинення бойових дій до кінця року. Фото з відкритих джерел

Юрій Камельчук в ефірі "Новини.LIVE" заявив про можливість припинення бойових дій в Україні до 25 грудня 2025 року, тобто до Різдва. 

"Можлива зупинка вогню до Різдва. Ми про це з вами говоримо далеко не вперше. Зараз знову відчувається ця можливість. Крім того, планується нова зустріч політичних лідерів", — сказав нардеп.

На його думку, вирішальним моментом може стати саме тристороння зустріч лідерів України, Росії та США у листопаді, якщо вона відбудеться.

"Коли буде зустріч Трамп, Путін, Зеленський — невідомо. Але було б добре, щоб вона відбулася найближчим часом. Якщо це буде листопад, то ми побачимо зупинку вогню до Різдва", — додав Камельчук.

Як відомо, президент Володимир Зеленський зараз перебуває з дводенним візитом у США. 17 жовтня він має зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав ключові теми на зустрічі з Трампом у Вашингтоні для закінчення війни. За його словами, це тиск на Кремль з боку США та інших країн.

Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп почав нову фазу тиску на Володимира Путіна, аби змусити Росію закінчити війну в Україні.



Джерело: https://youtube.com/live/CSZveCsJCbU
