Нардеп прогнозирует скорейшее прекращение боевых действий в Украине: когда могут перестать стрелять
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп прогнозирует скорейшее прекращение боевых действий в Украине: когда могут перестать стрелять

Юрий Камельчук заявил, что боевые действия в Украине могут остановить до Рождества, если состоится встреча Трампа, Зеленского и Путина.

16 октября 2025, 10:43
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина может увидеть остановку боевых действий уже до конца 2025 года. Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук. По его словам, шанс на перемирие появится, если в ноябре состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Юрий Камельчук прогнозирует прекращение боевых действий до конца года. Фото из открытых источников

Юрий Камельчук в эфире "Новости.LIVE" заявил о возможности прекращения боевых действий в Украине до 25 декабря 2025 года, то есть до Рождества.

"Возможна остановка огня до Рождества. Мы об этом с вами говорим далеко не в первый раз. Сейчас снова чувствуется эта возможность. Кроме того, планируется новая встреча политических лидеров", — сказал нардеп.

По его мнению, решающим моментом может стать именно трехсторонняя встреча лидеров Украины, России и США в ноябре, если она состоится.

"Когда будет встреча Трамп, Путин, Зеленский – неизвестно. Но было бы хорошо, чтобы она состоялась в ближайшее время. Если это будет ноябрь, то мы увидим остановку огня к Рождеству", — добавил Камельчук.

Как известно, президент Владимир Зеленский находится с двухдневным визитом в США. 17 октября он должен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал ключевые темы на встрече с Трампом в Вашингтоне для окончания войны. По его словам, это давление на Кремль со стороны США и других стран.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп начал новую фазу давления на Владимира Путина, чтобы вынудить Россию закончить войну в Украине.



Источник: https://youtube.com/live/CSZveCsJCbU
