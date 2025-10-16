Нардеп прогнозирует скорейшее прекращение боевых действий в Украине: когда могут перестать стрелять

Украина может увидеть остановку боевых действий уже до конца 2025 года. Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук. По его словам, шанс на перемирие появится, если в ноябре состоится трехсторонняя встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Юрий Камельчук прогнозирует прекращение боевых действий до конца года. Фото из открытых источников

Юрий Камельчук в эфире "Новости.LIVE" заявил о возможности прекращения боевых действий в Украине до 25 декабря 2025 года, то есть до Рождества.

"Возможна остановка огня до Рождества. Мы об этом с вами говорим далеко не в первый раз. Сейчас снова чувствуется эта возможность. Кроме того, планируется новая встреча политических лидеров", — сказал нардеп.

По его мнению, решающим моментом может стать именно трехсторонняя встреча лидеров Украины, России и США в ноябре, если она состоится.

"Когда будет встреча Трамп, Путин, Зеленский – неизвестно. Но было бы хорошо, чтобы она состоялась в ближайшее время. Если это будет ноябрь, то мы увидим остановку огня к Рождеству", — добавил Камельчук.

Как известно, президент Владимир Зеленский находится с двухдневным визитом в США. 17 октября он должен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

