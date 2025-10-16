Зеленський назвав ключові теми зустрічі з Трампом: що важливе будуть обговорювати

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що головними темами його переговорів у США, зокрема зустрічі з Дональдом Трампом, стануть питання посилення міжнародного тиску на російського диктатора Володимира Путіна та збереження імпульсу миру досягнутому на Близькому Сході.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський опублікував заяву після чергової масованої атаки Росії на Україну, яка знову була спрямована проти цивільних та енергетичної інфраструктури. За словами президента, Росія використовує тактику "подвійного терору".
На тлі цих подій Зеленський заявив, що головним питанням міжнародного порядку денного має залишатися посилення тиску на Кремль. За словами президента, саме цю тему він буде обговорювати у Вашингтоні.
Візит Зеленського до США запланований на 16-17 жовтня. У перший день президент зустрінеться з представниками оборонних компаній, тоді як другого дня з президентом США Дональдом Трампом.
