Зеленський назвав ключові теми зустрічі з Трампом: що важливе будуть обговорювати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головними темами його переговорів у США, зокрема зустрічі з Дональдом Трампом, стануть питання посилення міжнародного тиску на російського диктатора Володимира Путіна та збереження імпульсу миру досягнутому на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський опублікував заяву після чергової масованої атаки Росії на Україну, яка знову була спрямована проти цивільних та енергетичної інфраструктури. За словами президента, Росія використовує тактику "подвійного терору".

"Є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор — б’ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень. Цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі", — йдеться в заяві президента.

На тлі цих подій Зеленський заявив, що головним питанням міжнародного порядку денного має залишатися посилення тиску на Кремль. За словами президента, саме цю тему він буде обговорювати у Вашингтоні.

"Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, – це мова тиску. Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можуть бути сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна", — заявив президент та закликав зберегти позитивну динаміку мирних ініціатив на Близькому Сході й передати цей імпульс Європі.

Візит Зеленського до США запланований на 16-17 жовтня. У перший день президент зустрінеться з представниками оборонних компаній, тоді як другого дня з президентом США Дональдом Трампом.

