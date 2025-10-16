Зеленский назвал ключевые темы встречи с Трампом: что важное будут обсуждать

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главными темами его переговоров в США, в частности, встречи с Дональдом Трампом, станут вопросы усиления международного давления на российского диктатора Владимира Путина и сохранения импульса мира, достигнутом на Ближнем Востоке.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский опубликовал заявление после очередной массированной атаки России на Украину, которая снова была направлена против гражданской и энергетической инфраструктуры. По словам президента, Россия использует тактику "двойного террора".
На фоне этих событий Зеленский заявил, что главным вопросом международной повестки дня должно оставаться усиление давления на Кремль. По словам президента, именно эту тему он будет обсуждать в Вашингтоне.
Визит Зеленского в США намечен на 16-17 октября. В первый день президент встретится с представителями оборонных компаний, тогда как на второй день с президентом США Дональдом Трампом.
