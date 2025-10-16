Зеленский назвал ключевые темы встречи с Трампом: что важное будут обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главными темами его переговоров в США, в частности, встречи с Дональдом Трампом, станут вопросы усиления международного давления на российского диктатора Владимира Путина и сохранения импульса мира, достигнутом на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал заявление после очередной массированной атаки России на Украину, которая снова была направлена против гражданской и энергетической инфраструктуры. По словам президента, Россия использует тактику "двойного террора".

"Есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор — бьют "шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений. Этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре", – говорится в заявлении президента.

На фоне этих событий Зеленский заявил, что главным вопросом международной повестки дня должно оставаться усиление давления на Кремль. По словам президента, именно эту тему он будет обсуждать в Вашингтоне.

"Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, – это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Возможны сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила напрямую влияет на то, будет ли завершена война", — заявил президент и призвал сохранить позитивную динамику мирных инициатив на Ближнем Востоке и передать этот импульс Европе.

Визит Зеленского в США намечен на 16-17 октября. В первый день президент встретится с представителями оборонных компаний, тогда как на второй день с президентом США Дональдом Трампом.

