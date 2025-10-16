logo

Буданов озвучил мрачное предупреждение: к чему следует готовиться Украине
Буданов озвучил мрачное предупреждение: к чему следует готовиться Украине

Кирилл Буданов призвал готовиться к длительной неопределенности и постоянной опасности в ближайшие годы в Украине.

16 октября 2025, 14:55
Автор:
avatar

Slava Kot

На Киевском международном экономическом форуме глава Главного управления разведки Кирилл Буданов дал мрачный прогноз по безопасности Украины. По его словам, в ближайшие годы стране вряд ли стоит ожидать "совершенно мирной, безугрожающей жизни".

Буданов озвучил мрачное предупреждение: к чему следует готовиться Украине

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов рассказал, что украинцам не стоит надеяться на безугрожающую жизнь в стране в ближайшие годы. Глава ГУР объяснил, что речь идет не о постоянных боевых действиях, а о новой реальности, в которой общество должно быть готово к "отпору" в любой момент.

"Или проблема, или счастье в том, что в нашем обществе придется осознать, что абсолютно мирной, безгрозной жизни в ближайшие годы вряд ли будет", — сказал Буданов.

Руководитель ГУР вспомнил понятие, получившее в украинском дискурсе несколько названий от "израилизации" до "стального дикобраза", как образ будущей оборонной стратегии. По его словам, это не политический лозунг, а видение того, как должна выглядеть национальная устойчивость.

"Я не имею в виду, что мы будем постоянно воевать. Но то, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе к вооруженному отпору, в любой момент. С этим придется жить: израилизация, "стальной дикобраз" или "дикий еж". Главное, что мы вкладываем в этот смысл. Действительно ли мы идем к этому, или это только видение? Этот вопрос открыт", — добавил Буданов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп прогнозирует скорейшее прекращение боевых действий в Украине. Назвал дату, когда могут перестать стрелять.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали "виновного", который якобы вынуждает Путина продолжать войну против Украины.



