Буданов озвучил мрачное предупреждение: к чему следует готовиться Украине

На Киевском международном экономическом форуме глава Главного управления разведки Кирилл Буданов дал мрачный прогноз по безопасности Украины. По его словам, в ближайшие годы стране вряд ли стоит ожидать "совершенно мирной, безугрожающей жизни".
Кирилл Буданов. Фото из открытых источников
Кирилл Буданов рассказал, что украинцам не стоит надеяться на безугрожающую жизнь в стране в ближайшие годы. Глава ГУР объяснил, что речь идет не о постоянных боевых действиях, а о новой реальности, в которой общество должно быть готово к "отпору" в любой момент.
Руководитель ГУР вспомнил понятие, получившее в украинском дискурсе несколько названий от "израилизации" до "стального дикобраза", как образ будущей оборонной стратегии. По его словам, это не политический лозунг, а видение того, как должна выглядеть национальная устойчивость.
