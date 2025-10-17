Украину снова ждет провал с мобилизацией: что об этом говорит

Первый провал мобилизационных планов произошел в 2023 году, когда обществу объявили о кофе в Крыму, практически как решенное дело и общество подумало, что кофе в Крыму может произойти без него. Что есть какие-то "наши котики", которым в кайф воевать, спать с мышами, годами не видеть детей, а оно, общество, может наконец выдохнуть и жить свою жизнь. Об этом рассказал блоггер, политический обозреватель Сергей Марченко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Блогер продолжает, второй провал мобилизационных планов произошел весной этого года. Его многие видели своими глазами уже из рядов армии.

"Пришел Трамп и пообещал мир через три дня. Потом через неделю, потом через месяц, потом когда-то. Украинцы ждали мира, следили за "переговорами", а кафиры наступали на фронте", – отметил Сергей Марченко.

Он продолжает, сейчас наблюдаем третье мероприятие на "мир". Народные избранники рассказывают нам о "мире", говорят, что владеют 100% проверенной информацией. Появилась даже на экранах Юлия Тимошенко, тоже рассказывающая о мире. Теперь Трамп рассказывает о "прекрасном" разговоре с путиным и "мире". Но так же по-прежнему мира нет. оккупанты наступают, а общество ждет мира.

Это опасный трек. Нам нужен мир. Но разговоры о мире не приближают мир. Они приближают наше поражение. Потому что еще никому не приносили пользы завышенные ожидания. Они всегда приносят только разочарование, апатию, отчаяние. Какие бы ни были новости из Вашингтона, результаты войны делаются на поле боя", – подчеркнул Сергей Марченко.

Кирилл Буданов рассказал, что украинцам не стоит надеяться на безугрожающую жизнь в стране в ближайшие годы. Глава ГУР объяснил, что речь идет не о постоянных боевых действиях, а о новой реальности, в которой общество должно быть готово к "отпору" в любой момент.



