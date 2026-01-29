logo_ukra

Зеленський відреагував на заяву Трампа про «енергетичне перемир’я»

Президент розповів, що перебуває на зв’язку з українською переговорною командою щогодини

29 січня 2026, 21:40
Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито погодився тиждень не бити по українських містах. 

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Зеленський подякував американській стороні за зусилля, "щоб у цей час зупинити удари по енергетиці".

"Сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити. Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже", — сказав президент у відеозверненні.

Зеленський також розповів, що перебуває на  зв’язку з українською переговорною командою щогодини. Із партнерами, у тому числі з американською стороною, тривають перемовини щодо "справді ефективних форматів та справді потрібних результатів".

"Україна готова до зустрічей, Україна готова до рішень, і розраховуємо, що партнери матимуть змогу бути максимально ефективними – у Європі, в Америці, всюди. Саме так, як потрібно для тривалого миру. Всі можливості досягти миру, гарантувати безпеку використовуємо", — додав президент. 

Як повідомляв портал "Коментарі", американський президент Дональд Трамп зробив заяву щодо "енергетичного перемир’я". За словами глави Білого дому, він особисто попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по Україні протягом тижня. За словами американського президента, Путін погодився на його прохання.  

Видання "Коментарі" також писало, що під час переговорів щодо припинення війни  РФ проти України тривають обговорення територіального питання. Тристоронні зустрічі продовжаться через тиждень. Про це заявив спецпосланець Білого дому Стів Віткофф. За його словами, Київ вважає, що у просуванні мирного процесу за останні місяці досягнуто більшого прогресу, ніж за всі роки війни до цього.



Джерело: https://www.facebook.com/zelenskyy.official
