«Я особисто попросив»: Трамп заявив, що Путін тиждень не битиме по Україні

Американський президент Дональд Трамп зробив заяву щодо "енергетичного перемир’я". За словами глави Білого дому, він особисто попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по Україні протягом тижня.

Про це Трамп сказав під час засідання свого уряду.

"Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня", — зазначив Трамп.

За словами американського президента, Путін погодився на його прохання.

"І мушу сказати вам, це було дуже приємно. Багато людей казали: "Ви цього не отримаєте". І він це зробив. І ми дуже раді, Це правильно. І Україна майже. Вони не вірили в це, але були дуже раді цьому", — додав президент США.

Як повідомляв портал "Коментарі", енергетична експертка Ольга Кошарна вважає, що розмови про можливе "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною значною мірою перебільшені і на практиці не будуть реалізовані. На її думку, Кремль навряд чи припинить обстріли енергетичної інфраструктури, особливо враховуючи низку сильних морозів, які очікуються найближчим часом.

Експертка підкреслила, що основна мета Кремля зараз – домогтися від України політичних або економічних поступок, використовуючи енергетичну інфраструктуру як інструмент тиску.

Разом з тим, у Кремлі відмовилися коментувати повідомлення російських воєнкорів про нібито домовленості щодо "енергетичного перемир’я", що ще раз підкреслює сумнівність цих заяв. Ситуація залишається напруженою: очікуються нові удари по енергетичних об’єктах України, а населення країни має готуватися до холодної та складної зими.