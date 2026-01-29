logo

«Я лично попросил»: Трамп заявил, что Путин неделю не будет бить по Украине
НОВОСТИ

«Я лично попросил»: Трамп заявил, что Путин неделю не будет бить по Украине

Президент США рассказал о его личной просьбе к российскому диктатору

29 января 2026, 20:15
Автор:
Маламура Сергій

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление по поводу "энергетического перемирия". По словам главы Белого дома, он лично попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Украине в течение недели.

«Я лично попросил»: Трамп заявил, что Путин неделю не будет бить по Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Об этом Трамп сказал во время заседания своего правительства.

"Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и разным городам в течение недели", — отметил Трамп.

По словам американского президента, Путин согласился по его просьбе.

"И должен сказать вам, это было очень приятно. Многие говорили: "Вы этого не получите". И он это сделал. И мы очень рады, это правильно. И Украина почти. Они не верили в это, но были очень рады этому", – добавил президент США.

Как сообщал портал "Комментарии", энергетическая эксперт Ольга Кошарная считает, что разговоры о возможном "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной в значительной степени преувеличены и на практике не будут реализованы. По ее мнению, Кремль вряд ли прекратит обстрелы энергетической инфраструктуры, особенно учитывая ряд ожидаемых в ближайшее время сильных морозов.

Эксперт подчеркнула, что основная цель Кремля сейчас – добиться от Украины политических или экономических уступок, используя энергетическую инфраструктуру как инструмент давления.

Вместе с тем, в Кремле отказались комментировать сообщения российских военкоров о якобы договоренностях по "энергетическому перемирию", что еще раз подчеркивает сомнительность этих заявлений. Ситуация остается напряженной: ожидаются новые удары по энергетическим объектам Украины, а население страны должно готовиться к холодной и сложной зиме.



Источник: https://t.me/ClashReport/69516
