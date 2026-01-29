«Я лично попросил»: Трамп заявил, что Путин неделю не будет бить по Украине

Рубрики
Маламура Сергій
Американский президент Дональд Трамп сделал заявление по поводу "энергетического перемирия". По словам главы Белого дома, он лично попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Украине в течение недели.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Об этом Трамп сказал во время заседания своего правительства.
"Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву и разным городам в течение недели", — отметил Трамп.
По словам американского президента, Путин согласился по его просьбе.
"И должен сказать вам, это было очень приятно. Многие говорили: "Вы этого не получите". И он это сделал. И мы очень рады, это правильно. И Украина почти. Они не верили в это, но были очень рады этому", – добавил президент США.
Как сообщал портал "Комментарии", энергетическая эксперт Ольга Кошарная считает, что разговоры о возможном "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной в значительной степени преувеличены и на практике не будут реализованы. По ее мнению, Кремль вряд ли прекратит обстрелы энергетической инфраструктуры, особенно учитывая ряд ожидаемых в ближайшее время сильных морозов.
Эксперт подчеркнула, что основная цель Кремля сейчас – добиться от Украины политических или экономических уступок, используя энергетическую инфраструктуру как инструмент давления.
Вместе с тем, в Кремле отказались комментировать сообщения российских военкоров о якобы договоренностях по "энергетическому перемирию", что еще раз подчеркивает сомнительность этих заявлений. Ситуация остается напряженной: ожидаются новые удары по энергетическим объектам Украины, а население страны должно готовиться к холодной и сложной зиме.