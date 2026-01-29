Путіну зовсім невигідне енергетичне перемир'я: названо несподіваний провал диктатора

Енергетична експертка Ольга Кошарна вважає, що розмови про можливе "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною значною мірою перебільшені і на практиці не будуть реалізовані. На її думку, Кремль навряд чи припинить обстріли енергетичної інфраструктури, особливо враховуючи низку сильних морозів, які очікуються найближчим часом.

Фото: з відкритих джерел

У коментарі для Еспресо Кошарна зазначила, що російські війська, не досягаючи стратегічних цілей на фронті, вирішили змінити тактику та чинити тиск на цивільне населення в тилу України.

"Росіяни використають морози для масштабних обстрілів, вони намагаються деморалізувати людей психологічним тиском", – підкреслила експертка.

Вона наголосила, що "енергетичне перемир’я" не є вигідним для російського керівництва. На її думку, будь-які переговори, про які йшлося під час неформальної зустрічі української делегації в Абу-Дабі, є радше імітацією дипломатичного процесу.

"Путіну невигідно припиняти удари по тилу, він вважає, що може змусити Україну поступитися своїми позиціями", – зазначила Кошарна.

Експертка підкреслила, що основна мета Кремля зараз – домогтися від України політичних або економічних поступок, використовуючи енергетичну інфраструктуру як інструмент тиску.

"У цих умовах говорити про будь-яке реальне перемир’я – передчасно, адже РФ не зацікавлена в полегшенні ситуації для українців", – додала вона.

У той же день, 29 січня, у Кремлі відмовилися коментувати повідомлення російських воєнкорів про нібито домовленості щодо "енергетичного перемир’я", що ще раз підкреслює сумнівність цих заяв. Ситуація залишається напруженою: очікуються нові удари по енергетичних об’єктах України, а населення країни має готуватися до холодної та складної зими.

Як вже писали "Коментарі", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чітко дав зрозуміти, що не підтримує ідею прямих контактів із президентом Росії Володимиром Путіним. Очільник федерального уряду наголосив: будь-який переговорний процес щодо припинення війни має відбуватися насамперед між Україною та Російською Федерацією, без посередницької ролі Берліна.