Путину совсем невыгодно энергетическое перемирие: назван неожиданный провал диктатора

Энергетическая эксперт Ольга Кошарна считает, что разговоры о возможном "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной в значительной степени преувеличены и на практике не будут реализованы. По ее мнению, Кремль вряд ли прекратит обстрелы энергетической инфраструктуры, особенно учитывая ряд ожидаемых в ближайшее время сильных морозов.

Фото: из открытых источников

В комментарии Эспрессо Кошарна отметила, что российские войска, не достигая стратегических целей на фронте, решили изменить тактику и оказывать давление на гражданское население в тылу Украины.

"Россияне используют морозы для масштабных обстрелов, они пытаются деморализовать людей психологическим давлением", — подчеркнула эксперт.

Она подчеркнула, что "энергетическое перемирие" не выгодно российскому руководству. По ее мнению, любые переговоры, о которых шла речь во время неформальной встречи украинской делегации в Абу-Даби, являются скорее имитацией дипломатического процесса.

"Путину невыгодно прекращать удары по тылу, он считает, что может заставить Украину уступить свои позиции", – отметила Кошарна.

Эксперт подчеркнула, что основная цель Кремля сейчас – добиться от Украины политических или экономических уступок, используя энергетическую инфраструктуру как инструмент давления.

"В этих условиях говорить о любом реальном перемирии – преждевременно, ведь РФ не заинтересована в облегчении ситуации для украинцев", – добавила она.

В тот же день, 29 января, в Кремле отказались комментировать сообщения российских военкоров о якобы договоренностях по "энергетическому перемирию", что еще раз подчеркивает сомнительность этих заявлений. Ситуация остается напряженной: ожидаются новые удары по энергетическим объектам Украины, а население страны должно готовиться к холодной и сложной зиме.

Как уже писали "Комментарии", канцлер Германии Фридрих Мерц четко дал понять, что не поддерживает идею прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным. Глава федерального правительства подчеркнул: любой переговорный процесс по прекращению войны должен проходить прежде всего между Украиной и Российской Федерацией, без посреднической роли Берлина.