logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Ми не посередники": Мерц виступив із жорсткою заявою про переговори з Путіним
commentss НОВИНИ Всі новини

"Ми не посередники": Мерц виступив із жорсткою заявою про переговори з Путіним

Берлін заявляє про повну підтримку переговорного процесу та очікує його швидкого завершення

29 січня 2026, 13:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чітко дав зрозуміти, що не підтримує ідею прямих контактів із президентом Росії Володимиром Путіним. Очільник федерального уряду наголосив: будь-який переговорний процес щодо припинення війни має відбуватися насамперед між Україною та Російською Федерацією, без посередницької ролі Берліна.

"Ми не посередники": Мерц виступив із жорсткою заявою про переговори з Путіним

Фрідріх Мерц. Фото: Deutsche Welle

Як повідомляє видання Stern, Мерц підкреслив, що Німеччина не розглядає себе як медіатора у діалозі з Кремлем. За його словами, німецька сторона уважно та з політичною підтримкою спостерігає за поточними переговорами й сподівається на їх якнайшвидше завершення з результатом, який відповідатиме інтересам України.

Позицію канцлера підтримав і віцеканцлер ФРН Ларс Клінґбайль. Він зазначив, що на цьому етапі дипломатичні контакти відбуваються переважно безпосередньо між Києвом і Москвою. Водночас, за його словами, питання можливих переговорів між Путіним і європейськими лідерами може бути розглянуте лише згодом.

Клінґбайль зауважив, що наразі не бачить підстав для негайного відновлення прямих контактів між главами держав ЄС та російським керівництвом. На його переконання, такий крок був би передчасним і потребує окремого політичного рішення у майбутньому. 

Водночас усередині Соціал-демократичної партії Німеччини раніше лунали інші думки. Деякі представники СДПН закликали переглянути підхід до відносин із Росією та допустити можливість дипломатичних контактів. Зокрема, зовнішньополітичний експерт партії Адіс Ахметович говорив про необхідність чіткого визначення рівня й формату потенційного діалогу з Москвою. Подібну позицію раніше висловлював і багаторічний очільник парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх, який закликав принаймні спробувати шлях прямих переговорів.

Як вже писали "Коментарі", висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас попередила про різке погіршення гуманітарної ситуації в Україні, спричинене постійними ракетними та дроновими ударами з боку Росії. Про це вона заявила у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє DW.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини