"Ми не посередники": Мерц виступив із жорсткою заявою про переговори з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц чітко дав зрозуміти, що не підтримує ідею прямих контактів із президентом Росії Володимиром Путіним. Очільник федерального уряду наголосив: будь-який переговорний процес щодо припинення війни має відбуватися насамперед між Україною та Російською Федерацією, без посередницької ролі Берліна.

Фрідріх Мерц. Фото: Deutsche Welle

Як повідомляє видання Stern, Мерц підкреслив, що Німеччина не розглядає себе як медіатора у діалозі з Кремлем. За його словами, німецька сторона уважно та з політичною підтримкою спостерігає за поточними переговорами й сподівається на їх якнайшвидше завершення з результатом, який відповідатиме інтересам України.

Позицію канцлера підтримав і віцеканцлер ФРН Ларс Клінґбайль. Він зазначив, що на цьому етапі дипломатичні контакти відбуваються переважно безпосередньо між Києвом і Москвою. Водночас, за його словами, питання можливих переговорів між Путіним і європейськими лідерами може бути розглянуте лише згодом.

Клінґбайль зауважив, що наразі не бачить підстав для негайного відновлення прямих контактів між главами держав ЄС та російським керівництвом. На його переконання, такий крок був би передчасним і потребує окремого політичного рішення у майбутньому.

Водночас усередині Соціал-демократичної партії Німеччини раніше лунали інші думки. Деякі представники СДПН закликали переглянути підхід до відносин із Росією та допустити можливість дипломатичних контактів. Зокрема, зовнішньополітичний експерт партії Адіс Ахметович говорив про необхідність чіткого визначення рівня й формату потенційного діалогу з Москвою. Подібну позицію раніше висловлював і багаторічний очільник парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх, який закликав принаймні спробувати шлях прямих переговорів.

Як вже писали "Коментарі", висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас попередила про різке погіршення гуманітарної ситуації в Україні, спричинене постійними ракетними та дроновими ударами з боку Росії. Про це вона заявила у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє DW.