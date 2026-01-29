logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У ЄС зробили термінову заяву про страшну катастрофу в Україні: що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЄС зробили термінову заяву про страшну катастрофу в Україні: що відбувається

Європейська дипломатка підкреслила, що Росія цілеспрямовано завдає ударів по Україні

29 січня 2026, 13:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас попередила про різке погіршення гуманітарної ситуації в Україні, спричинене постійними ракетними та дроновими ударами з боку Росії. Про це вона заявила у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє DW.

У ЄС зробили термінову заяву про страшну катастрофу в Україні: що відбувається

Фото: з відкритих джерел

За словами Каллас, масовані атаки російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури відбуваються саме в період сильних морозів, що суттєво ускладнює життя цивільного населення.

Вона звернула увагу на те, що через пошкодження електромереж тисячі населених пунктів залишаються без світла, опалення та базових комунальних послуг. У поєднанні з низькими температурами це створює критичні умови для мільйонів українців. Каллас наголосила, що нинішня зима є надзвичайно важкою, а наслідки російських атак лише посилюють страждання людей.

Європейська дипломатка зазначила, що дії Москви мають свідомий і системний характер. За її словами, Росія намагається зламати опір України, використовуючи тактику терору проти мирного населення — позбавляючи його тепла, електроенергії та базових умов для виживання.

Раніше агентство Reuters також повідомляло, що найближчим часом Україну очікує один із найскладніших періодів цієї зими. Через похолодання та значні руйнування енергетичної інфраструктури, завдані російськими обстрілами, ситуація може суттєво загостритися. Мільйони людей уже зіткнулися з перебоями у постачанні електроенергії та тепла, а особливо складне становище спостерігається в Києві та регіонах поблизу лінії фронту.

Як вже писали "Коментарі", литовська влада ухвалила рішення не змінювати міграційний статус російського опозиційного діяча Леоніда Волкова, незважаючи на резонанс, викликаний його різкими заявами на адресу українських чиновників і командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини