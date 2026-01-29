У ЄС зробили термінову заяву про страшну катастрофу в Україні: що відбувається

Висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас попередила про різке погіршення гуманітарної ситуації в Україні, спричинене постійними ракетними та дроновими ударами з боку Росії. Про це вона заявила у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє DW.

Фото: з відкритих джерел

За словами Каллас, масовані атаки російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури відбуваються саме в період сильних морозів, що суттєво ускладнює життя цивільного населення.

Вона звернула увагу на те, що через пошкодження електромереж тисячі населених пунктів залишаються без світла, опалення та базових комунальних послуг. У поєднанні з низькими температурами це створює критичні умови для мільйонів українців. Каллас наголосила, що нинішня зима є надзвичайно важкою, а наслідки російських атак лише посилюють страждання людей.

Європейська дипломатка зазначила, що дії Москви мають свідомий і системний характер. За її словами, Росія намагається зламати опір України, використовуючи тактику терору проти мирного населення — позбавляючи його тепла, електроенергії та базових умов для виживання.

Раніше агентство Reuters також повідомляло, що найближчим часом Україну очікує один із найскладніших періодів цієї зими. Через похолодання та значні руйнування енергетичної інфраструктури, завдані російськими обстрілами, ситуація може суттєво загостритися. Мільйони людей уже зіткнулися з перебоями у постачанні електроенергії та тепла, а особливо складне становище спостерігається в Києві та регіонах поблизу лінії фронту.

