В ЕС сделали срочное заявление о страшной катастрофе в Украине: что происходит

Высокая представительница Европейского Союза по внешней политике и безопасности Кая Каллас предупредила о резком ухудшении гуманитарной ситуации в Украине, вызванном постоянными ракетными и дроновыми ударами со стороны России. Об этом она заявила в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС, сообщает DW.

Фото: из открытых источников

По словам Калласа, массированные атаки российских войск по объектам энергетической инфраструктуры происходят именно в период сильных морозов, что существенно усложняет жизнь гражданского населения.

Она обратила внимание на то, что из-за повреждения электросетей тысячи населенных пунктов остаются без света, отопления и базовых коммунальных услуг. В сочетании с низкими температурами, это создает критические условия для миллионов украинцев. Каллас подчеркнула, что нынешняя зима чрезвычайно тяжела, а последствия российских атак лишь усиливают страдания людей.

Европейская дипломатка отметила, что действия Москвы носят сознательный и системный характер. По ее словам, Россия пытается сломить сопротивление Украины, используя тактику террора против мирного населения — лишая его тепла, электроэнергии и базовых условий для выживания.

Ранее агентство Reuters также сообщало, что в ближайшее время Украину ожидает один из самых сложных периодов этой зимы. Из-за похолодания и значительных разрушений энергетической инфраструктуры, нанесенных российскими обстрелами, ситуация может существенно обостриться. Миллионы людей уже столкнулись с перебоями в снабжении электроэнергией и теплом, а особенно сложное положение наблюдается в Киеве и регионах вблизи линии фронта.

