"Мы не посредники": Мерц выступил с жестким заявлением о переговорах с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц ясно дал понять, что не поддерживает идею прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным. Глава федерального правительства подчеркнул: любой переговорный процесс по прекращению войны должен проходить прежде всего между Украиной и Российской Федерацией, без посреднической роли Берлина.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

Как сообщает издание Stern, Мерц подчеркнул, что Германия не рассматривает себя как медиатора в диалоге с Кремлем. По его словам, немецкая сторона внимательно и с политической поддержкой наблюдает за текущими переговорами и надеется на их скорейшее завершение с результатом, отвечающим интересам Украины.

Позицию канцлера поддержал и вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль. Он отметил, что на этом этапе дипломатические контакты проходят преимущественно непосредственно между Киевом и Москвой. В то же время, по его словам, вопрос о возможных переговорах между Путиным и европейскими лидерами может быть рассмотрен лишь впоследствии.

Клингбайль отметил, что пока не видит оснований для немедленного возобновления прямых контактов между главами государств ЕС и российским руководством. По его убеждению, такой шаг был бы преждевременным и нуждается в отдельном политическом решении в будущем.

В то же время, внутри Социал-демократической партии Германии ранее звучали другие мнения. Некоторые представители СДПГ призвали пересмотреть подход к отношениям с Россией и допустить возможность дипломатических контактов. В частности, внешнеполитический эксперт партии Адис Ахметович говорил о необходимости четкого определения уровня и формата потенциального диалога с Москвой. Подобную позицию ранее высказывал и многолетний глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених, призвавший по крайней мере попробовать путь прямых переговоров.

