logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский отреагировал на заявление Трампа об «энергетическом перемирии»
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский отреагировал на заявление Трампа об «энергетическом перемирии»

Президент рассказал, что находится на связи с украинской переговорной командой каждый час

29 января 2026, 21:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился неделю не бить по украинским городам.

Зеленский отреагировал на заявление Трампа об «энергетическом перемирии»

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Зеленский поблагодарил американскую сторону за усилия, "чтобы в это время остановить удары по энергетике".

"Надеемся, что Америке удастся обеспечить это. Есть сегодня заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и и этими днями, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", — сказал президент в видеообращении.

Зеленский также рассказал, что находится на связи с украинской переговорной командой каждый час. С партнерами, в том числе с американской стороной, продолжаются переговоры по "действительно эффективным форматам и действительно нужным результатам".

"Украина готова к встречам, Украина готова к решениям, и рассчитываем, что партнеры смогут быть максимально эффективными – в Европе, в Америке, повсюду. Именно так, как нужно для продолжительного мира. Все возможности достичь мира, обеспечить безопасность используем", — добавил президент.

Как сообщал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп сделал заявление по поводу "энергетического перемирия". По словам главы Белого дома, он лично попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Украине в течение недели. По словам американского президента, Путин согласился на его просьбу.

Издание "Комментарии" также писало, что во время переговоров по прекращению войны РФ против Украины продолжаются обсуждения территориального вопроса. Трехсторонние встречи продолжатся через неделю. Об этом заявил спецпосланник Белого дома Стив Виткофф. По его словам, Киев считает, что в продвижении мирного процесса за последние месяцы достигнут больший прогресс, чем за все годы войны до этого.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/zelenskyy.official
Теги:

Новости

Все новости