Зеленский отреагировал на заявление Трампа об «энергетическом перемирии»



















Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы согласился неделю не бить по украинским городам.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Зеленский поблагодарил американскую сторону за усилия, "чтобы в это время остановить удары по энергетике".

"Надеемся, что Америке удастся обеспечить это. Есть сегодня заявление президента Соединенных Штатов. Ситуация сейчас ночью и и этими днями, реальная ситуация на наших объектах энергетики, в наших городах это покажет", — сказал президент в видеообращении.

Зеленский также рассказал, что находится на связи с украинской переговорной командой каждый час. С партнерами, в том числе с американской стороной, продолжаются переговоры по "действительно эффективным форматам и действительно нужным результатам".

"Украина готова к встречам, Украина готова к решениям, и рассчитываем, что партнеры смогут быть максимально эффективными – в Европе, в Америке, повсюду. Именно так, как нужно для продолжительного мира. Все возможности достичь мира, обеспечить безопасность используем", — добавил президент.

Как сообщал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп сделал заявление по поводу "энергетического перемирия". По словам главы Белого дома, он лично попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Украине в течение недели. По словам американского президента, Путин согласился на его просьбу.

Издание "Комментарии" также писало, что во время переговоров по прекращению войны РФ против Украины продолжаются обсуждения территориального вопроса. Трехсторонние встречи продолжатся через неделю. Об этом заявил спецпосланник Белого дома Стив Виткофф. По его словам, Киев считает, что в продвижении мирного процесса за последние месяцы достигнут больший прогресс, чем за все годы войны до этого.