logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

51.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Обговорюється питання територій: у США заявили про «багато хорошого» у переговорах щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

Обговорюється питання територій: у США заявили про «багато хорошого» у переговорах щодо України

За словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, невдовзі продовжаться тристоронні зустрічі

29 січня 2026, 20:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Під час переговорів щодо припинення війни  РФ проти України тривають обговорення територіального питання.

Обговорюється питання територій: у США заявили про «багато хорошого» у переговорах щодо України

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Тристоронні зустрічі продовжаться через тиждень. Про це під час засідання американського уряду під головуванням президента Дональда Трампа заявив спецпосланець Білого дому Стів Віткофф.

За його словами, Київ вважає, що у просуванні мирного процесу за останні місяці досягнуто більшого прогресу, ніж за всі роки війни до цього.

"І ми вважаємо, що ми досягли значного прогресу. Перемовини продовжаться приблизно через тиждень. Але між сторонами відбувається багато хорошого", — сказав він.

Віткофф додав, що зараз тривають обговорення територіальних питань та гарантій безпеки, а  також угоди про відновлення та процвітання України. Ці домовленості, за словами Віткоффа, "значною мірою" завершені. 

"Думаю, що народ України зараз сповнений надії та очікування, що ми скоро укладемо мирну угоду", — зазначив спецпредставник президента США.

Як повідомляв портал "Коментарі", американський президент Дональд Трамп зробив заяву щодо "енергетичного перемир’я". За словами глави Білого дому, він особисто попросив російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по Україні протягом тижня. За словами американського президента, Путін погодився на його прохання. 

Видання "Коментарі" також писало, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на питання ЗМІ у Москві, роз'яснивши позицію Кремля щодо поточних дипломатичних контактів та заяв західних політиків. Міністр наголосив, що російська сторона дотримується закритого формату спілкування. За його словами, спроби розголошувати деталі зустрічей є некоректними щодо "переговорної практики та пристойностей".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ClashReport/69517
Теги:

Новини

Всі новини