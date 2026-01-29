Обговорюється питання територій: у США заявили про «багато хорошого» у переговорах щодо України

Під час переговорів щодо припинення війни РФ проти України тривають обговорення територіального питання.

Тристоронні зустрічі продовжаться через тиждень. Про це під час засідання американського уряду під головуванням президента Дональда Трампа заявив спецпосланець Білого дому Стів Віткофф.

За його словами, Київ вважає, що у просуванні мирного процесу за останні місяці досягнуто більшого прогресу, ніж за всі роки війни до цього.

"І ми вважаємо, що ми досягли значного прогресу. Перемовини продовжаться приблизно через тиждень. Але між сторонами відбувається багато хорошого", — сказав він.

Віткофф додав, що зараз тривають обговорення територіальних питань та гарантій безпеки, а також угоди про відновлення та процвітання України. Ці домовленості, за словами Віткоффа, "значною мірою" завершені.

"Думаю, що народ України зараз сповнений надії та очікування, що ми скоро укладемо мирну угоду", — зазначив спецпредставник президента США.

