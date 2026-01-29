Обсуждается вопрос территорий: в США заявили о «многом хорошем» в переговорах по Украине

В ходе переговоров по прекращению войны РФ против Украины продолжаются обсуждения территориального вопроса.

Стив Виткофф. Фото: из открытых источников

Трехсторонние встречи продолжатся через неделю. Об этом во время заседания американского правительства под председательством президента Дональда Трампа заявил спецпосланник Белого дома Стив Виткофф.

По его словам, Киев считает, что в продвижении мирного процесса за последние месяцы достигнут больший прогресс, чем за все годы войны до этого.

"И мы считаем, что мы добились значительного прогресса. Переговоры продлятся примерно через неделю. Но между сторонами происходит много хорошего", – сказал он.

Виткофф добавил, что сейчас ведутся обсуждения территориальных вопросов и гарантий безопасности, а также соглашения о возобновлении и процветании Украины. Эти договоренности, по словам Виткоффа, "в значительной степени" завершены.

"Думаю, что народ Украины сейчас полон надежд и ожиданий, что мы скоро заключим мирное соглашение", — отметил спецпредставитель президента США.

Как сообщал портал "Комментарии", американский президент Дональд Трамп сделал заявление по поводу "энергетического перемирия". По словам главы Белого дома, он лично попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Украине в течение недели. По словам американского президента, Путин согласился на его просьбу.

Издание "Комментарии" также писало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопросы СМИ в Москве, разъяснив позицию Кремля по поводу текущих дипломатических контактов и заявлений западных политиков. Министр подчеркнул, что российская сторона придерживается закрытого формата общения. По его словам, попытки разглашать детали встреч некорректны в отношении "переговорной практики и приличий".