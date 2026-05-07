Росія порушила перемир'я: Зеленський назвав, якою буде відповідь України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує порушувати режим тиші, який Київ запропонував запровадити з 6 травня. За його словами, російські атаки тривали у день початку перемир’я та продовжилися 7 травня, а відповідь України буде "дзеркальною".

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У своєму зверненні Зеленський повідомив, що від початку доби Росія застосувала проти України близько 100 ударних дронів, здійснила десятки штурмів на фронті та авіаційних ударів. Під обстрілами опинилися Харківська, Сумська, Донецька та Херсонська області.

Президент також повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури та ударів по об’єктах "Укрзалізниці" в кількох регіонах. За його словами, українська енергетика й надалі залишається однією з головних цілей російських атак.

"Усе це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що відповідь України буде "дзеркальною" і за атаки РФ Кремль отримає "далекобійні санкції".

"Україна діятиме справедливо – з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії", — йдеться в заяві.

Зеленський додав, що Україна продовжує працювати над досягненням миру, однак терміни завершення війни залежать від позиції Кремля. За його словами, "питання лише в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявляв про можливе припинення бойових дій на 9 травня — у день проведення військового параду в Москві. У відповідь Україна запропонувала розпочати режим тиші з 6 травня та вказала, що людські життя важливіші за символічні дати.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Зеленського на те, що Росія зірвала перемир’я України.

Також "Коментарі" писали, що Україна відповіла, чи буде перемир’я на 9 травня.