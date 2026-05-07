Россия нарушила перемирие: Зеленский назвал, каким будет ответ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает нарушать режим тишины, который предложил Киев ввести с 6 мая. По его словам, российские атаки были в день начала перемирия и продолжились 7 мая, а ответ Украины будет "зеркальным".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В своем обращении Зеленский сообщил, что с начала суток Россия применила против Украины около 100 ударных дронов, совершила десятки штурмов на фронте и авиационных ударов. Под обстрелами оказались Харьковская, Сумская, Донецкая и Херсонская области.

Президент также сообщил о повреждениях гражданской инфраструктуры и ударах по объектам "Укрзализныци" в нескольких регионах. По его словам, украинская энергетика продолжает оставаться одной из главных целей российских атак.

"Все это свидетельствует о том, что Россия не рассматривает всерьез возможность прекратить огонь и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство – это краткосрочная тишина на Красной площади. Россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что ответ Украины будет "зеркальным" и за атаки РФ Кремль получит "дальнобойные санкции".

"Украина будет действовать справедливо – со дня на день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии", — говорится в заявлении.

Зеленский добавил, что Украина продолжает работать над достижением мира, однако сроки завершения войны зависят от позиции Кремля. По его словам, "вопрос лишь в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия России".

Напомним, ранее Владимир Путин заявлял о возможном прекращении боевых действий на 9 мая – в день проведения военного парада в Москве. В ответ Украина предложила начать режим тишины с 6 мая и указала, что человеческие жизни важнее символических дат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Зеленского на то, что Россия сорвала перемирие Украины.

Также "Комментарии" писали, что Украина ответила, будет ли перемирие на 9 мая.