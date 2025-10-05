Зеленський відреагував на атаку РФ: скількома дронами та ракетами била Росія

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила одну з найпотужніших комбінованих атак по території України від початку осені. Під ударами опинилися одразу кілька регіонів від Львівщини до Херсонщини. Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл, закликавши союзників посилити допомогу Україні, зокрема в постачанні систем протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський розповів, що Росія використала для удару по Україні понад 550 повітряних об’єктів, зокрема іранські дрони "Shahed" та гіперзвукові ракети "Кинджал".

"Цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою – більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Били крилатими ракетами, "шахедами" і "кинджалами"", — повідомив Зеленський.

Під ударами опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. За попередніми даними, п’ятеро людей загинули, ще десятеро отримали поранення.

Президент наголосив, що Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, намагаючись зруйнувати систему енергозабезпечення, комунікації та логістику.

"Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор", — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що на місцях ударів тривають рятувальні та відновлювальні роботи. Зеленський наголосив, що лише посилення систем ППО здатне зупинити російський терор із неба. Він також звернувся до союзників із вимогою прискорити виконання домовленостей про військову підтримку.

