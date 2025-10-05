Зеленский отреагировал на атаку РФ: скольки дронами и ракетами избивала Россия

Рубрики
В ночь на 5 октября Россия совершила одну из мощнейших комбинированных атак по территории Украины с начала осени. Под ударами оказались несколько регионов от Львовщины до Херсонщины. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, призвав союзников усилить помощь Украине, в частности, в поставках систем противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский рассказал, что Россия использовала для удара по Украине более 550 воздушных объектов, в том числе иранские дроны Shahed и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Под ударами оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области. По предварительным данным, пять человек погибли, еще десять получили ранения.
Президент подчеркнул, что Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, пытаясь разрушить систему энергообеспечения, коммуникации и логистику.
Президент сообщил, что на местах ударов продолжаются спасательные и восстановительные работы. Зеленский добавил, что только усиление систем ПВО способно остановить российский террор с неба. Он также обратился к союзникам с требованием ускорить исполнение договоренностей о военной поддержке.
