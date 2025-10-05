Зеленский отреагировал на атаку РФ: скольки дронами и ракетами избивала Россия

В ночь на 5 октября Россия совершила одну из мощнейших комбинированных атак по территории Украины с начала осени. Под ударами оказались несколько регионов от Львовщины до Херсонщины. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, призвав союзников усилить помощь Украине, в частности, в поставках систем противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что Россия использовала для удара по Украине более 550 воздушных объектов, в том числе иранские дроны Shahed и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

"Этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой — более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Били крылатыми ракетами, "шахедами" и "кинджалами"", — сообщил Зеленский.

Под ударами оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области. По предварительным данным, пять человек погибли, еще десять получили ранения.

Президент подчеркнул, что Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, пытаясь разрушить систему энергообеспечения, коммуникации и логистику.

"Сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей. Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор", — отметил Зеленский.

Президент сообщил, что на местах ударов продолжаются спасательные и восстановительные работы. Зеленский добавил, что только усиление систем ПВО способно остановить российский террор с неба. Он также обратился к союзникам с требованием ускорить исполнение договоренностей о военной поддержке.

