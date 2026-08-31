Зеленський відповів на заяву Путіна про "кінець війни" та розкрив його реальні плани

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри публічні заяви Москви про можливе закінчення війни, Росія наразі не демонструє готовності припинити бойові дії. За його словами, розвіддані України та партнерів свідчать про те, що Володимир Путін поки зацікавлений у продовженні війни.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 серпня заявив, що провів переговори з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Однією з ключових тем розмови була можливість створити умови, за яких Росія погодиться завершити війну.

"Треба, щоб настрій був відповідний у Москві, у Путіна, – настрій завершувати, а не воювати. Зараз поки що, на жаль, усі свідчення розвідок – і наших, і партнерів, – усі сигнали з Росії такі, що особисто російський лідер хоче війни ще", – заявив Зеленський.

Зеленський також звернув увагу на настрої всередині російського суспільства. На його думку, значна частина росіян погодилася б на припинення вогню по нинішній лінії фронту. Президент назвав вересень важливим місяцем, який може суттєво вплинути на подальший розвиток подій. За його словами, Україна та її союзники мають використати цей час, щоб посилити тиск заради миру та водночас захистити життя людей.

Заяви Зеленського прозвучали після виступу Путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав переходити до завершення війни, заявивши, що вона відкидає людство назад. У відповідь Путін сказав, що Росія нібито рухається закінчення війни в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі назвали єдину умову, за якою Путін зустрінеться з Зеленським