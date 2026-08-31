Зеленский ответил на заявление Путина о "конце войны" и раскрыл его реальные планы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на публичные заявления Москвы о возможном окончании войны, Россия пока не демонстрирует готовность прекратить боевые действия. По его словам, разведданные Украины и партнеров говорят о том, что Владимир Путин пока заинтересован в продолжении войны.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении 31 августа заявил, что провел переговоры с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Одной из ключевых тем разговора была возможность создать условия, при которых Россия согласится завершить войну.

"Надо, чтобы настроение было соответствующее в Москве, у Путина, – настроение завершать, а не воевать. Сейчас пока, к сожалению, все свидетельства разведок – и наших, и партнеров, – все сигналы из России таковы, что лично российский лидер хочет войны еще", – заявил Зеленский.

Зеленский также направил внимание на настроения внутри русского общества. По его мнению, значительная часть россиян согласилась бы на остановку огня по нынешней линии фронта. Президент назвал сентябрь важным месяцем, который может существенно повлиять на дальнейшее развитие событий. По его словам, Украина и ее союзники должны использовать это время, чтобы усилить давление ради мира и одновременно защитить жизнь людей.

Заявления Зеленского прозвучали после выступления Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал переходить к завершению войны, заявив, что она отвергает человечество обратно. В ответ Путин сказал, что Россия якобы двигается по окончании войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали единственное условие, по которому Путин встретится с Зеленским