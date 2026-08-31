Моді прямо в очі Путіну заявив, що треба закінчити війну в Україні

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним закликав рухатися до припинення війни в Україні. За його словами, затягування бойових дій негативно впливає не лише на сторони конфлікту, а й на все людство.

Моді закликав Путіна закінчити війну в Україні

Заклик до закінчення війни від Нарендри Моді пролунав під час його особистої зустрічі з Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. Індійський прем’єр наголосив, що кожен день війни, відкидає людство назад, тоді як кроки до миру створюють надію на завершення конфлікту.

"Маємо переходити від нескінченної війни до кінця війни, до припинення воєнних дій. Треба рухатися саме в цьому напрямку, це дуже важливо для всього людства", – сказав Моді.

Індійський прем’єр також підкреслив, що Делі виступає за мирне вирішення міжнародних проблем. За словами Моді, саме дипломатичні та мирні засоби мають бути основою для врегулювання конфліктів.

"Маємо мирними засобами розв’язувати всі проблеми. Це поклик людства, це послання Індії", — зазначив Моді, пославшись на спадщину Махатми Ґанді та Будди.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що У Кремлі назвали єдину умову, за якою Путін зустрінеться з Зеленським. Дмитро Пєсков заявив, що мирні переговори між лідерами України та РФ можливі лише, якщо Зеленський приїде до Москви.

Також "Коментарі" писали про реакцію Кремля на пропозицію очільника ЦРУ Реткіліфа, який запропонуував провести саміт за участю Путіна, Зеленського та Трампа. За словами Пєскова, така зустріч можлива лише для фіналізації домовленостей щодо закінчення війни в Україні.