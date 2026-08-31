Моди прямо в глаза Путину заявил, что нужно заканчивать войну в Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди при встрече с российским диктатором Владимиром Путиным призвал двигаться к прекращению войны в Украине. По его словам, затягивание боевых действий отрицательно сказывается не только на сторонах конфликта, но и на всем человечестве.

Моди призвал Путина закончить войну в Украине

Призыв к окончанию войны от Нарендры Моди раздался во время его личной встречи с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Индийский премьер подчеркнул, что каждый день войны отвергает человечество назад, тогда как шаги к миру создают надежду на завершение конфликта.

"Должны переходить от бесконечной войны к концу войны, к прекращению военных действий. Надо двигаться именно в этом направлении, это очень важно для всего человечества", – сказал Моди.

Индийский премьер также подчеркнул, что Дели выступает за мирное решение международных проблем. По словам Моди, именно дипломатические и мирные средства должны быть основой урегулирования конфликтов.

"Должны мирными средствами решать все проблемы. Это призыв человечества, это послание Индии", — отметил Моди, сославшись на наследие Махатмы Ганди и Будды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали единственное условие, по которому Путин встретится с Зеленским. Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры между лидерами Украины и РФ возможны только в том случае, если Зеленский приедет в Москву.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на предложение главы ЦРУ Реткилифа, который предложил провести саммит с участием Путина, Зеленского и Трампа. По словам Пескова, такая встреча возможна только для финализации договоренностей по окончании войны в Украине.