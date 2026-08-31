Путін у відповідь на заклик Моді до миру зробив цинічну заяву про кінець війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва нібито докладає зусиль для завершення війни проти України. За його словами, Росія начебто вже рухається в напрямку припинення бойових дій. Однак конкретних кроків, які б підтверджували наближення закінчення війни, очільник Кремля не назвав. Таку заяву Путін зробив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Під час розмови Моді торкнувся війни в Україні та заявив про необхідність вирішувати міжнародні проблеми мирним шляхом. Індійський прем’єр закликав російського диктатора рухатися саме в цьому напрямку та запропонував обговорити відповідні питання. У відповідь Путін заявив, що Москва нібито вже дотримується такого підходу.

"Дякую великий, шановний прем’єр-міністр. Ми цим шляхом і рухаємося", — сказав Путін.

При цьому Путін не уточнив, що саме має на увазі під "рухом" до закінчення війни. У його заяві не прозвучало інформації про готовність Росії до припинення вогню, відведення військ чи інші конкретні кроки, які могли б свідчити про зміну позиції Кремля.

Моді також згадав про майбутній візит Путіна до Нью-Делі на саміт БРІКС, який запланований на вересень. Очікується, що під час зустрічей сторони зможуть продовжити обговорення міжнародних питань, зокрема війни проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі назвали єдину умову, за якою Путін зустрінеться з Зеленським.

Також "Коментарі" писали, що міністр оборони України Євгеній Хмара відверто розповів про поступки України у війні проти РФ.