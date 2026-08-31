Путин в ответ на призыв Моди к миру сделал циничное заявление о конце войны в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы прилагает усилия для завершения войны против Украины. По его словам, Россия вроде бы уже двигается в направлении прекращения боевых действий. Однако конкретных шагов, подтверждающих приближение окончания войны, глава Кремля не назвал. Такое заявление Путин сделал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время разговора Моди затронул войну в Украине и заявил о необходимости решать международные проблемы мирным путем. Индийский премьер призвал российского диктатора двигаться именно в этом направлении и предложил обсудить соответствующие вопросы. В ответ Путин заявил, что Москва якобы уже придерживается такого подхода.

"Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся", — сказал Путин.

При этом Путин не уточнил, что именно подразумевает под "движением" до окончания войны. В его заявлении не прозвучало информации о готовности России к прекращению огня, отводу войск или другим конкретным шагам, которые могли бы свидетельствовать об изменении позиции Кремля.

Моди также упомянул о предстоящем визите Путина в Нью-Дели на саммит БРИКС, который запланирован на сентябрь. Ожидается, что во время встреч стороны смогут продолжить обсуждение международных вопросов, в частности, войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле назвали единственное условие, по которому Путин встретится с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что министр обороны Украины Евгений Хмара откровенно рассказал об уступках Украины в войне против РФ.