Міністр оборони відверто розповів про поступки України у війні проти РФ

Росія прагне контролювати не лише окремі українські області, а всю територію України. Будь-які поступки Москва може сприймати як доказ того, що військовий тиск дає результат. Таку оцінку висловив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Євгеній Хмара. Фото з відкритих джерел

За словами Хмари, Кремль розглядає війну як частину ширшої стратегії відновлення російського впливу та імперських амбіцій. На його думку, через це питання Москви не обмежується контролем над Донецькою чи Луганською областями.

"Росію не цікавить окремо Донецьк чи Луганськ. Її ціль – вся Україна. Путін бачить цю війну як частину продовження формування своєї імперії. Його мета – захопити всю українську територію, знищити українську державність і подати це як історичний внесок у розбудову російської держави. Будь-які наші поступки Путін сприймає не як шлях до миру, а як підтвердження, що тиск працює і агресію можна продовжувати", — сказав Хмара журналістам.

Очільник Міноборони вважає, що російське керівництво може відмовитися від продовження агресії лише тоді, коли відчує, що програє війну.

"Путіна може зупинити тільки відчуття, що він починає програвати цю війну. Це можна зробити лише силою, і лише ефективно", — наголосив Хмара.

Міністр також заявив про можливість нових мобілізаційних заходів у Росії. За оцінкою українського міністра, Москва може планувати залучення близько 300 тисяч людей у 2026 році та ще 300 тисяч — наступного року. На думку Хмари, такі плани можуть бути пов’язані з втратами російської армії та необхідністю компенсувати їх поповненням особового складу.

Хто такий Євгеній Хмара

Євгеній Хмара офіційно очолив Міністерство оборони України 19 серпня 2026 року. До цього він із липня виконував обов’язки глави відомства. Раніше Хмара очолював Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. У першій половині 2026 року він також тимчасово виконував обов’язки голови СБУ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Хмара запропонував Федорову роботу: що відомо про пропозицію для ексміністра оборони.