Министр обороны откровенно рассказал об уступках Украины в войне против РФ

Россия стремится контролировать не только отдельные украинские области, но и всю территорию Украины. Любые уступки Москва может воспринимать как доказательство того, что военное давление дает результат. Такую оценку высказал Министр обороны Украины Евгений Хмара.

Евгений Хмара. Фото из открытых источников

По словам Хмары, Кремль рассматривает войну как часть более широкой стратегии восстановления российского влияния и имперских амбиций. По его мнению, по этому вопросу Москвы не ограничивается контролем над Донецкой или Луганской областями.

"Россию не интересует отдельно Донецк или Луганск. Ее цель – вся Украина. Путин видит эту войну как часть продолжения формирования своей империи. Его цель – захватить всю украинскую территорию, уничтожить украинскую государственность и преподнести это как исторический вклад в развитие российского государства. Какие-либо наши уступки Путин воспринимает не как путь к миру, а как подтверждение, что давление работает и агрессию можно продолжать", — сказал Хмара журналистам.

Глава Минобороны считает, что российское руководство может отказаться от продолжения агрессии только тогда, когда почувствует, что проиграет войну.

"Путина может остановить только ощущение, что он начинает проигрывать эту войну. Это можно сделать только силой и только эффективно", — подчеркнул Хмара.

Министр также заявил о возможности новых мобилизационных мер в России. По оценке украинского министра, Москва может планировать привлечение около 300 тысяч человек в 2026 году и еще 300 тысяч – в следующем году. По мнению Хмары, такие планы могут быть связаны с потерями русской армии и необходимостью компенсировать их пополнением личного состава.

Кто такой Евгений Хмара

Евгений Хмара официально возглавил Министерство обороны Украины 19 августа 2026 года. До этого он с июля исполнял обязанности главы ведомства. Ранее Хмара возглавлял Центр специальных операций "А" СБУ. В первой половине 2026 года он также временно исполнял обязанности главы СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Хмара предложил работу Федора: что известно о предложении для эксминистра обороны.