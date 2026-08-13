Зеленський відповів на ультиматум Путіна щодо Донбасу: що заявив президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не погодиться на вимогу Росії щодо виведення українських військ з Донецької області. За його словами, територіальні поступки не гарантують припинення війни та можуть створити умови для нового наступу Росії.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN сказав, що Україна не має наміру залишати Донецьку область і не визнаватиме російськими тимчасово окуповані українські території. Президент також зауважив, що Москва може використати паузу у бойових діях для перегрупування військ та нового нападу.

"Росія починає говорити про цю війну, і вони говорять про територію. Ключове питання полягає в тому, чому він не прийде знову з 1-2 додатковими мільйонами солдатів після великої паузи. Чому він не прийде знову, щоб окупувати нас?", — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, саме тому для України принциповим питанням залишаються реальні гарантії безпеки. Київ хоче бути впевненим, що після припинення бойових дій Росія не використає перерву для підготовки нової агресії.

Президент також повідомив, що Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу під керівництвом президента США Дональда Трампа. За його словами, американську сторону вже ознайомили з відповідними напрацюваннями. Зеленський додав, що для просування переговорів потрібна активніша участь США, адже Володимир Путін наразі не демонструє готовності завершити війну, тому міжнародний тиск на Кремль має бути сильнішим.

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