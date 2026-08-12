Джонсон розкрив правду про "зрив" мирних переговорів у 2022 році: що сказав Зеленському

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив, що його візит до Києва у 2022 році нібито став причиною провалу переговорів України та Росії. За його словами, твердження про те, що Захід змусив Україну продовжувати війну, не відповідають дійсності.

Борис Джонсон. Фото з відкритих джерел

Борис Джонсон в інтерв’ю School of War Podcast назвав версію про його вирішальну роль у зриві переговорів "повною маячнею".

"Це повна, цілковита маячня. Не було жодного європейського чи західного лідера, який міг би зупинити українців від боротьби за свою країну", — сказав Джонсон.

За словами Джонсона, під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським навесні 2022 року не йшлося про заборону переговорів з Москвою. Британський прем’єр стверджує, що лише запевнив українське керівництво у підтримці Лондона в разі продовження опору російському вторгненню.

"Якщо ви хочете продовжувати боротися, то ми будемо з вами", – переказав Джонсон своє головне послання Зеленському.

Джонсон також заявив, що й сьогодні вважає поразку Росії необхідною для встановлення справедливого миру. За його словами, Захід має достатньо можливостей, щоб допомогти Україні вистояти: "Путін має програти". Колишній британський прем’єр також згадав позицію окремих європейських чиновників напередодні повномасштабного вторгнення, які вважали, "краще було б, якби це сталося швидко, українці програли і все скінчилося". Джонсон назвав такий підхід глибоко помилковим.

Нагадаємо, що теза про те, що саме Джонсон зупинив мирний процес, роками використовується російською пропагандою. Її мета створити враження, що Україна нібито була готова завершити війну навесні 2022 року, але західні держави змусили Київ продовжувати бойові дії. Однак переговори у Стамбулі не завершилися готовим до підписання договором. Росія виставила ультиматум Україні, зокрема щодо статусу окупованих територій, Криму, гарантій безпеки для України та майбутнього її військового потенціалу на які Київ не погоджувався.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Борис Джонсон зробив зізнання щодо війни в України.