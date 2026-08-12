Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон возразил, что его визит в Киев в 2022 году якобы стал причиной провала переговоров Украины и России. По его словам, утверждения о том, что Запад заставил Украину продолжать войну, не отвечают действительности.

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Борис Джонсон в интервью School of War Podcast назвал версию об его решающей роли в срыве переговоров "полным бредом".

"Это полный, полный бред. Не было ни одного европейского или западного лидера, который мог бы остановить украинцев от борьбы за свою страну", — сказал Джонсон.

По словам Джонсона, во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским весной 2022 года речь не шла о запрете переговоров с Москвой. Британский премьер утверждает, что заверил украинское руководство в поддержке Лондона в случае продолжения сопротивления российскому вторжению.

"Если вы хотите продолжать бороться, то мы будем с вами", – сказал Джонсон свое главное послание Зеленскому.

Джонсон также заявил, что и сегодня считает поражение России необходимым для установления справедливого мира. По его словам, у Запада достаточно возможностей, чтобы помочь Украине выстоять: "Путин должен проиграть". Бывший британский премьер также упомянул позицию отдельных европейских чиновников в преддверии полномасштабного вторжения, которые считали, "лучше было бы, если бы это произошло быстро, украинцы проиграли и все кончилось". Джонсон назвал такой подход глубоко ошибочным.

Напомним, что тезис о том, что именно Джонсон остановил мирный процесс, годами используется российской пропагандой. Его цель создать впечатление, что Украина якобы готова завершить войну весной 2022 года, но западные государства заставили Киев продолжать боевые действия. Однако переговоры в Стамбуле не завершились готовым к подписанию договором. Россия выставила ультиматум Украине, в частности, относительно статуса оккупированных территорий, Крыма, гарантий безопасности для Украины и будущего ее военного потенциала, на которые Киев не соглашался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Борис Джонсон сделал признание по поводу войны в Украине.