Ніхто вас за людей не вважає: Портников різко відповів, чому Зеленський не веде переговори з Путіним

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников пояснив, чому прямі переговори президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним наразі не можуть стати шляхом до завершення війни.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі програми "Говорить Великий Львів" на НТА різко відреагував на заклики в соцмережах до української влади розпочати переговори з Кремлем. Він наголосив, що проблема полягає не лише у відсутності політичного діалогу, а насамперед у ставленні Росії до України.

"Мене бісить, коли я читаю в соцмережах: "хай Зеленський розпочне переговори з Путіним". Як же ви не можете зрозуміти, що ніхто вас в Росії за людей не вважає, ніхто ніяких перемовин з вами не збирається вести. Для них ви звичайні сепаратисти, яких потрібно покарати, а території повернути в "родную гавань". А якщо ви цього не хочете, то вас просто приб'ють. Від вас, від ваших батьків і дітей залишиться мокре місце. Не хочете цього? Значить, треба бити по РФ", — сказав Портников.

Портников вважає, що за таких умов головним завданням України має бути не демонстрація готовності до переговорів за будь-яку ціну, а створення для Росії таких умов, за яких продовження війни стане надто дорогим. Зокрема, журналіст говорить про необхідність посилювати тиск на російську військову та економічну інфраструктуру. На його думку, лише зміна розрахунків Кремля може створити основу для переговорного процесу, у якому Україна матиме реальні важелі впливу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Віталій Портников пояснив, чому ліцензія на Patriot не стане швидким захистом від російської балістики.

Також "Коментарі" писали, що Борис Джонсон розкрив правду про "зрив" мирних переговорів у 2022 році.



