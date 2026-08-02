Портников озвучив тривожний прогноз: чому ліцензія на Patriot нічого не вирішить

Отримання Україною ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot не стане швидким розв'язанням проблеми російських балістичних атак. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що розгортання повноцінного виробництва ракет для Patriot потребуватиме років. За його словами, не варто очікувати, що це суттєво змінить ситуацію вже у 2026 чи навіть 2028 році. На думку оглядача, ліцензія може бути корисною насамперед у довгостроковій перспективі.

"Ліцензія — це слабка надія на те, що в майбутні роки російсько-української війни ми будемо оперативніше знищувати російську балістику. Я все одно наполягаю, що й ліцензія нічого не вирішить", — зазначив Портников.

Журналіст пояснив, що наявність власного виробництва дала б можливість Україні отримувати ракети від союзників, які мають системи Patriot на озброєнні. Зокрема, партнери могли б тимчасово передавати боєприпаси, ресурс яких добігає кінця, а Україна в майбутньому компенсувала б їх новими ракетами власного виробництва.

Водночас Портников наголосив, що навіть масштабне нарощування випуску ракет не усуне головної проблеми. За його словами, Росія здатна виробляти або накопичувати більше балістичних ракет, ніж Україна та її партнери перехоплювачів.

"Балістики завжди буде набагато більше, ніж протибалістики", — зазначив оглядач.

Через це Портников вважає, що Україна повинна робити ставку не лише на посилення протиповітряної оборони, а й на системне знищення російської військової інфраструктури. Йдеться про удари по підприємствах оборонно-промислового комплексу, де виготовляють ракети, а також по місцях їхнього запуску.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія змінила тактику масованих атак по Україні: у США пояснили, на що тепер робить ставку Кремль.

Також "Коментарі" писали, що Портников розкрив несподіваний план щодо протестів: зниження віку мобілізації та повернення Федорова.