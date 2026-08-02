Росія змінила тактику масованих атак по Україні: у США пояснили, на що тепер робить ставку Кремль

Росія дедалі активніше використовує дефіцит українських ракет-перехоплювачів Patriot, щоб завдавати більш руйнівних ударів по українських містах. Крім того, через обмежені запаси власних сучасних балістичних ракет Кремль усе частіше застосовує для атак ракети комплексів С-400 та "Циркон". Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія змінила тактику ударів по Україні через дефіцит балістичних ракет

Аналітики ISW зазначають, що в ніч із 31 липня на 1 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останніх місяців. За даними Повітряних сил України, окупанти випустили 35 ракет різних типів та 185 ударних безпілотників, головною ціллю яких стала Київська область. Також під ударами опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області.

"Російські війська продовжували використовувати нестачу ракет-перехоплювачів Patriot в Україні, здійснивши чергову велику серію ударів балістичними ракетами та безпілотниками", — йдеться в аналізі.

Серед використаного озброєння були ракети "Іскандер-М", С-400, "Циркон", Х-59, Х-69, а також дрони Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" і безпілотники-приманки. Українські сили ППО знищили або придушили більшість дронів і частину ракет, однак президент Володимир Зеленський пояснив, що ефективніше збивати балістичні ракети заважає гострий дефіцит перехоплювачів Patriot.

У ISW наголошують, що липень 2026 року став рекордним за кількістю ракетних ударів. За місяць Росія випустила щонайменше 376 ракет, що стало найбільшим показником від початку повномасштабної війни. Для порівняння: у лютому цього року було застосовано 288 ракет, а під час масштабних кампаній 2022 та 2025 років — близько 270.

Фахівці вважають, що Кремль уже витрачає ракети швидше, ніж здатний їх виробляти. Щоб підтримувати високий темп обстрілів, російське командування дедалі частіше використовує ракети С-400, які спочатку призначалися для протиповітряної оборони, а також "Циркони", що застосовуються як квазібалістичні ракети.

За даними української розвідки, Росія має понад 100 ракет "Іскандер-М" та близько 50 балістичних ракет КН-23, понад 60 ракет "Іскандер-К" та понад 450 крилатих ракет "Калібр", до 100 крилатих ракет Х-101, понад 120 протикорабельних ракет "Циркон", понад 600 крилатих ракет "Онікс", понад 400 ракет С-300/С-400. Водночас українські удари по підприємствах російського оборонно-промислового комплексу поступово виснажують виробничі можливості Росії. За оцінками української розвідки, країна-агресор щомісяця виробляє приблизно 50-60 балістичних ракет "Іскандер-М", близько 60 крилатих Х-101 і лише кілька ракет "Циркон".

На думку аналітиків ISW, така тактика свідчить, що Москва намагається компенсувати нестачу сучасної зброї інтенсивністю ударів, одночасно використовуючи проблеми України із забезпеченням систем ППО. Саме тому подальше постачання західних засобів протиповітряної оборони залишається одним з ключових факторів захисту українських міст.

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