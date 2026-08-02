Літній наступ Росії: в ISW розкрили, яка насправді зараз ситуація на фронті

Російська армія продовжує наступальні операції вздовж майже усієї лінії фронту, однак її просування залишається мінімальним і не приносить стратегічних результатів. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікувавши новий аналіз бойових дій в Україні.

ISW про ситуацію на фронті. Фото з відкритих джерел

За оцінкою фахівців ISW, за весь липень 2026 року російські війська підтверджено просунулися лише на 37,85 квадратного кілометра, що менше за площу острова Мангеттен у Нью-Йорку. Середній темп наступу становив лише 1,22 квадратного кілометра на добу, що майже не відрізняється від показників попередніх місяців.

"Щомісячні темпи просування Росії у 2026 році були значно нижчими, ніж темпи просування Росії за аналогічний період 2025 року, навіть з урахуванням інфільтрації", — йдеться у звіті.

В ISW наголошують, що після початку весняно-літньої наступальної кампанії, яка триває вже понад два з половиною місяці, Росія не досягла жодного оперативно значущого прориву. Зокрема, спроби проникнення до Костянтинівки на Донеччині не дали Кремлю бажаного результату.

Аналітики пояснюють, що ключову роль у стримуванні російського наступу відіграють українські контратаки, удари по тиловій логістиці окупантів та активне використання безпілотників. Саме перевага України в застосуванні дронів значно ускладнює використання Росією бронетехніки та проведення масштабних механізованих атак.

Водночас ціна такого повільного просування для Москви постійно зростає. За даними Генерального штабу ЗСУ, у липні російська армія втратила 42 860 військових, що стало найбільшим місячним показником від початку 2026 року. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що загальні втрати Росії від початку повномасштабної війни вже наблизилися до 1,6 мільйона осіб, із яких майже 700 тисяч — безповоротні.

У ISW також звернули увагу на інформаційну кампанію Кремля. Російська влада регулярно заявляє про нібито масштабні успіхи на фронті, однак ці твердження не підтверджуються незалежними даними.

"Навіть найширші заяви Кремля не передбачають, що російські війська просуваються швидше, ніж кроки, темпи просування набагато повільніші, ніж Кремлю потрібно, щоб зруйнувати українські лінії та швидко захопити райони, які Москва прагне захопити до кінця 2026 року", — йдеться в аналізі Інституту вивчення війни.

На думку дослідників, Москва перебільшує власні досягнення, щоб підтримати внутрішню підтримку війни та переконати Захід у нібито неминучості російської перемоги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як Путін відповів на пропозицію Токаєва про мир в Україні. В ISW пояснили, до чого Кремль готує росіян.

Також "Коментарі" писали, що у Саратові та Енгельсі пролунали потужні вибухи після атаки дронів.