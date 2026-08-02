Летнее наступление России: в ISW раскрыли, какая на самом деле сейчас ситуация на фронте

Российская армия продолжает наступательные операции вдоль почти всей линии фронта, однако ее продвижение остается минимальным и не приносит стратегических результатов. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), опубликовав новый анализ боевых действий в Украине.

ISW о ситуации на фронте. Фото из открытых источников

По оценке специалистов ISW, за весь июль 2026 года российские войска подтвержденно продвинулись лишь на 37,85 квадратного километра, что меньше площади острова Мангеттен в Нью-Йорке. Средний темп наступления составил всего 1,22 квадратного километра в сутки, что почти не отличается от показателей предыдущих месяцев.

"Ежемесячные темпы продвижения России в 2026 году были значительно ниже темпов продвижения России за аналогичный период 2025 года, даже с учетом инфильтрации", — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что после начала весенне-летней наступательной кампании, продолжающейся уже более двух с половиной месяцев, Россия не достигла ни одного оперативно значимого прорыва. В частности, попытки проникновения в Константиновку Донецкой области не дали Кремлю желаемого результата.

Аналитики объясняют, что ключевую роль в сдерживании российского наступления играют украинские контратаки, удары по тыловой логистике окупантов и активное использование беспилотников. Именно преимущество Украины в применении дронов значительно усложняет использование Россией бронетехники и проведение масштабных механизированных атак.

В то же время, цена такого медленного продвижения для Москвы постоянно растет. По данным Генерального штаба ВСУ, в июле российская армия потеряла 42 860 военных, что явилось самым большим месячным показателем с начала 2026 года. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что общие потери России с начала полномасштабной войны уже приблизились к 1,6 миллионам человек, из которых почти 700 тысяч — безвозвратны.

В ISW также обратили внимание на информационную кампанию Кремля. Российские власти регулярно заявляют о якобы масштабных успехах на фронте, однако эти утверждения не подтверждаются независимыми данными.

"Даже самые широкие заявления Кремля не предполагают, что российские войска продвигаются быстрее шага, темпы продвижения гораздо медленнее, чем Кремлю нужно, чтобы разрушить украинские линии и быстро захватить районы, которые Москва стремится захватить до конца 2026 года", — говорится в анализе Института изучения войны.

По мнению исследователей, Москва преувеличивает свои достижения, чтобы поддержать внутреннюю поддержку войны и убедить Запад в якобы неизбежности российской победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Путин ответил на предложение Токаева о мире в Украине. В ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян.

Также "Комментарии" писали, что в Саратове и Энгельсе прогремели мощные взрывы после атаки дронов.