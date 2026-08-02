Летнее наступление России: в ISW раскрыли, какая на самом деле сейчас ситуация на фронте

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Slava Kot
Российская армия продолжает наступательные операции вдоль почти всей линии фронта, однако ее продвижение остается минимальным и не приносит стратегических результатов. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), опубликовав новый анализ боевых действий в Украине.
ISW о ситуации на фронте. Фото из открытых источников
По оценке специалистов ISW, за весь июль 2026 года российские войска подтвержденно продвинулись лишь на 37,85 квадратного километра, что меньше площади острова Мангеттен в Нью-Йорке. Средний темп наступления составил всего 1,22 квадратного километра в сутки, что почти не отличается от показателей предыдущих месяцев.
В ISW отмечают, что после начала весенне-летней наступательной кампании, продолжающейся уже более двух с половиной месяцев, Россия не достигла ни одного оперативно значимого прорыва. В частности, попытки проникновения в Константиновку Донецкой области не дали Кремлю желаемого результата.
Аналитики объясняют, что ключевую роль в сдерживании российского наступления играют украинские контратаки, удары по тыловой логистике окупантов и активное использование беспилотников. Именно преимущество Украины в применении дронов значительно усложняет использование Россией бронетехники и проведение масштабных механизированных атак.
В то же время, цена такого медленного продвижения для Москвы постоянно растет. По данным Генерального штаба ВСУ, в июле российская армия потеряла 42 860 военных, что явилось самым большим месячным показателем с начала 2026 года. Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что общие потери России с начала полномасштабной войны уже приблизились к 1,6 миллионам человек, из которых почти 700 тысяч — безвозвратны.
В ISW также обратили внимание на информационную кампанию Кремля. Российские власти регулярно заявляют о якобы масштабных успехах на фронте, однако эти утверждения не подтверждаются независимыми данными.
По мнению исследователей, Москва преувеличивает свои достижения, чтобы поддержать внутреннюю поддержку войны и убедить Запад в якобы неизбежности российской победы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Путин ответил на предложение Токаева о мире в Украине. В ISW объяснили, к чему Кремль готовит россиян.
Также "Комментарии" писали, что в Саратове и Энгельсе прогремели мощные взрывы после атаки дронов.