Россия изменила тактику массированных атак по Украине: в США объяснили, на что теперь делает ставку Кремль

Россия все активнее использует дефицит украинских ракет-перехватчиков Patriot, чтобы наносить более разрушительные удары по украинским городам. Кроме того, из-за ограниченных запасов собственных современных баллистических ракет Кремль все чаще применяет для атак ракеты комплексов С-400 и Циркон. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Россия изменила тактику ударов по Украине из-за дефицита баллистических ракет

Аналитики ISW отмечают, что в ночь с 31 июля на 1 августа Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак последних месяцев. По данным Воздушных сил Украины, оккупанты выпустили 35 ракет разных типов и 185 ударных беспилотников, главной целью которых стала Киевская область. Также под ударами оказались Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

"Российские войска продолжали использовать нехватку ракет-перехватчиков Patriot в Украине, нанеся очередную большую серию ударов баллистическими ракетами и беспилотниками", — говорится в анализе.

Среди использованного вооружения были ракеты "Искандер-М", С-400, "Циркон", Х-59, Х-69, а также дроны Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и беспилотники-приманки. Украинские силы ПВО уничтожили или подавили большинство дронов и часть ракет, однако президент Владимир Зеленский объяснил, что более эффективно сбивать баллистические ракеты мешает острый дефицит перехватчиков Patriot.

В ISW отмечают, что июль 2026 стал рекордным по количеству ракетных ударов. За месяц Россия выпустила не менее 376 ракет, что явилось самым большим показателем с начала полномасштабной войны. Для сравнения: в феврале этого года было применено 288 ракет, а в масштабных кампаниях 2022 и 2025 годов — около 270.

Специалисты считают, что Кремль уже тратит ракеты быстрее, чем способен их производить. Чтобы поддерживать высокий темп обстрелов, российское командование все чаще использует ракеты С-400, первоначально предназначавшиеся для противовоздушной обороны, а также "Цирконы", применяемые в качестве квазибаллистических ракет.

По данным украинской разведки, Россия имеет более 100 ракет "Искандер-М" и около 50 баллистических ракет КН-23, свыше 60 ракет "Искандер-К" и свыше 450 крылатых ракет "Калибр", до 100 крылатых ракет Х-101, свыше 120 противокорабельных ракет "Циркон4, свыше 120 ракет" ракет С-300/С-400. В то же время, украинские удары по предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса постепенно истощают производственные возможности России. По оценкам украинской разведки, страна-агрессор ежемесячно производит около 50-60 баллистических ракет "Искандер-М", около 60 крылатых Х-101 и всего несколько ракет "Циркон".

По мнению аналитиков ISW, такая тактика свидетельствует о том, что Москва пытается компенсировать недостаток современного оружия интенсивностью ударов, одновременно используя проблемы Украины с обеспечением систем ПВО. Именно поэтому дальнейшее снабжение западных средств противовоздушной обороны остается одним из ключевых факторов защиты украинских городов.

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