Росія атакувала Україну: у яких містах чули сильні вибухи

У ніч на 2 серпня російські війська здійснили чергову атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники. Під ударами опинилися Харків і населені пункти Запорізької області. Внаслідок обстрілів є загиблий, поранені мирні жителі, серед яких двоє дітей.

Росія атакувала Україну. Фото з відкритих джерел

Вибухи в Харкові

За даними міського голови Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські безпілотники під час атаки по Харкову влучили в Індустріальному, Київському та Салтівському районах міста.

У Салтівському районі дрон поцілив у дах багатоповерхового житлового будинку. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Водночас в Індустріальному районі внаслідок кількох ударів постраждали троє людей: 74-річний чоловік, 8-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Усі вони зазнали гострої реакції на стрес і отримали необхідну медичну допомогу.

Пізніше Терехов повідомив про ще одне влучання безпілотника типу "Молнія" у Київському районі Харкова. Один з дронів пошкодив автомобіль, пожежі не виникло. Інформація про можливі додаткові наслідки уточнюється.

Вибухи в Запорізькій області

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в селі Новояковлівка внаслідок удару російського дрона загинув 54-річний чоловік. Ще один безпілотник атакував комбайн, який працював у полі поблизу села Таврійське. Поранення дістав 57-річний чоловік. Йому надають необхідну допомогу.

Крім того, уночі повітряну тривогу оголошували в Києві, Київській області та низці інших регіонів через загрозу застосування Росією балістичних ракет.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про атаку РФ на Київ, де кількість загиблих стрімко зросла.

Також "Коментарі" писали про вибухи в Росії. У Саратові та Енгельсі атаковано НПЗ та авіабазу.