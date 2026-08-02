Россия атаковала Украину: в каких городах слышали сильные взрывы

В ночь на 2 августа российские войска совершили очередную атаку по Украине, применив ударные беспилотники. Под ударами оказались Харьков и населённые пункты Запорожской области. В результате обстрелов есть погибший, раненые мирные жители, среди которых двое детей.

Россия атаковала Украину. Фото из открытых источников

Взрывы в Харькове

По данным городского головы Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВО Олега Синегубова, российские беспилотники во время атаки по Харькову попали в Индустриальном, Киевском и Салтовском районах города.

В Салтовском районе дрон попал в крышу многоэтажного жилого дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В то же время в Индустриальном районе в результате нескольких ударов пострадали три человека: 74-летний мужчина, 8-летняя девочка и 13-летний мальчик. Все они подверглись острой реакции на стресс и получили необходимую медицинскую помощь.

Позже Терехов сообщил о еще одном попадании беспилотника типа "Молния" в Киевском районе Харькова. Один из дронов повредил автомобиль, пожара не произошло. Информация о возможных дополнительных последствиях уточняется.

Взрывы в Запорожской области

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в селе Новояковловка в результате удара российского дрона погиб 54-летний мужчина. Еще один беспилотник атаковал комбайн, работавший в поле близ села Таврическое. Ранение получил 57-летний мужчина. Ему оказывают необходимую помощь.

Кроме того, ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской области и ряде других регионов из-за угрозы применения Россией баллистических ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об атаке РФ на Киев, где количество погибших стремительно возросло.

Также "Комментарии" писали о взрывах в России. В Саратове и Энгельсе атакованы НПЗ и авиабаза.