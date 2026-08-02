Портников озвучил тревожный прогноз: почему лицензия на Patriot ничего не решит

Получение Украиной лицензии на производство ракет для систем Patriot не станет скорым решением проблемы российских баллистических атак. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что развертывание полноценного производства ракет для Patriot потребует лет. По его словам, не стоит ожидать, что это существенно изменит ситуацию уже в 2026 или даже в 2028 году. По мнению обозревателя, лицензия может быть полезна, прежде всего, в долгосрочной перспективе.

"Лицензия – это слабая надежда на то, что в предстоящие годы российско-украинской войны мы будем оперативнее уничтожать российскую баллистику. Я все равно настаиваю, что и лицензия ничего не решит", – отметил Портников.

Журналист пояснил, что наличие собственного производства позволило бы Украине получать ракеты от союзников, имеющих системы Patriot на вооружении. В частности, партнеры могли бы временно передавать боеприпасы, ресурс которых подходит к концу, а Украина в будущем компенсировала бы их новыми ракетами собственного производства.

В то же время Портников подчеркнул, что даже масштабное наращивание выпуска ракет не устранит главную проблему. По его словам, Россия способна производить или накапливать больше баллистических ракет, чем Украина и партнеры перехватчиков.

"Балистики всегда будет гораздо больше, чем противобаллистики", — отметил обозреватель.

Поэтому Портников считает, что Украина должна делать ставку не только на усиление противовоздушной обороны, но и на системное уничтожение российской военной инфраструктуры. Речь идет об ударах по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, где производятся ракеты, а также по местам их запуска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия изменила тактику массированных атак по Украине: в США объяснили, на что теперь делает ставку Кремль.

Также "Комментарии" писали, что Портников раскрыл неожиданный план по протестам: по снижению возраста мобилизации и возвращению Федорова.