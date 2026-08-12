Никто вас за людей не считает: Портников резко ответил, почему Зеленский не ведет переговоры с Путиным

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников объяснил, почему прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным пока не могут стать путём завершения войны.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире программы "Говорит Великий Львов" на НТА резко отреагировал на призывы в соцсетях к украинским властям начать переговоры с Кремлем. Он подчеркнул, что проблема заключается не только в отсутствии политического диалога, но прежде всего в отношении России к Украине.

"Меня бесит, когда я читаю в соцсетях: "пусть Зеленский начнет переговоры с Путиным". Как вы не можете понять, что никто вас в России за людей не считает, никто никаких переговоров с вами не собирается вести. Для них вы обычные сепаратисты, которых нужно наказать, а территории вернуть в "родную гавань". А если вы этого не хотите, вас просто прибьют. От вас, от ваших родителей и детей останется мокрое место. Не хотите этого? Значит, надо бить по РФ", – сказал Портников.

Портников считает, что при таких условиях главной задачей Украины должна быть не демонстрация готовности к переговорам любой ценой, а создание для России таких условий, при которых продолжение войны станет слишком дорогим. В частности, журналист говорит о необходимости усиливать давление на российскую военную и экономическую инфраструктуру. По его мнению, только изменение расчетов Кремля может создать основу для переговорного процесса, в котором у Украины будут реальные рычаги влияния.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Портников объяснил, почему лицензия на Patriot не станет быстрой защитой от российской баллистики.

Также "Комментарии" писали, что Борис Джонсон раскрыл правду о "срыве" мирных переговоров в 2022 году.



