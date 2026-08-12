Никто вас за людей не считает: Портников резко ответил, почему Зеленский не ведет переговоры с Путиным

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Slava Kot
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников объяснил, почему прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным пока не могут стать путём завершения войны.
Виталий Портников. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире программы "Говорит Великий Львов" на НТА резко отреагировал на призывы в соцсетях к украинским властям начать переговоры с Кремлем. Он подчеркнул, что проблема заключается не только в отсутствии политического диалога, но прежде всего в отношении России к Украине.
Портников считает, что при таких условиях главной задачей Украины должна быть не демонстрация готовности к переговорам любой ценой, а создание для России таких условий, при которых продолжение войны станет слишком дорогим. В частности, журналист говорит о необходимости усиливать давление на российскую военную и экономическую инфраструктуру. По его мнению, только изменение расчетов Кремля может создать основу для переговорного процесса, в котором у Украины будут реальные рычаги влияния.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталий Портников объяснил, почему лицензия на Patriot не станет быстрой защитой от российской баллистики.
Также "Комментарии" писали, что Борис Джонсон раскрыл правду о "срыве" мирных переговоров в 2022 году.